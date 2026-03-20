Thomas von Kuczkowski: Die Geschichte hinter der Verlängerung Die SG Kessel/Ho-Ha führt die Tabelle in der Kreisliga B an und kämpft um den Aufstieg. Trainer Thomas von Kuczkowski bleibt – ein wichtiges Signal im Titelrennen. Aber wie liefen die Verhandlungen wirklich ab – und warum hat der Coach noch eine tiefe Sorgenfalte? von RP / Christian Cadel · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Thomas von Kuczkowski verlängert bei der SG – Foto: T. Möller

Die SG Kessel/Ho-Ha liegt in der Kreisliga B Kleve/Geldern weiter auf Aufstiegskurs – doch im enorm spannenden Titelrennen zählt jeder Punkt. Während der Verfolger SV Bedburg-Hau dicht dranbleibt, hat der Verein jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen: Trainer Thomas von Kuczkowski bleibt auch in der kommenden Saison an Bord. Doch was bedeutet diese Verlängerung wirklich? Der Coach spricht offen darüber, was ihn trotz der guten Perspektive weiterhin umtreibt und wie er seine nahe Zukunft sieht?

Warum die Verlängerung für die SG Kessel Ho-Ha so wichtig ist Seit der Saison 2022/23 betreut Thomas von Kuczkowski die erste Mannschaft der SG Kessel/Ho-Ha. Im Sommer geht der 53-Jährige in seine fünfte Spielzeit. Obmann Bernd van de Pasch freut sich. „Thomas erfindet sich immer wieder neu. Man merkt, dass er früher höherklassige Mannschaften trainiert hat“, sagt er. Vor allem ein Punkt spricht für „Kucze“. „Er kann die Mannschaft sehr gut motivieren. Das Training ist top, auch seine Ansprachen vor einem Spiel sprechen für sich“, sagt der Obmann. Die Vereinsverantwortlichen hatten sich im Vorfeld auch ein Feedback aus der Mannschaft eingeholt. Und das war ausschließlich positiv. Ein Beweis dafür: Die Trainingsbeteiligung ist jede Woche sehr hoch.

„Daher gab es auch überhaupt keine Bedenken. Wir wollten die Vertragsverlängerung mit Thomas von Anfang an. Er hat um eine kurze Bedenkzeit gebeten und dann zugesagt“, sagt Bernd van de Pasch. Ihm und seinen Mitstreitern war es wichtig, weiter auf Kontinuität zu setzen. Denn die Spielgemeinschaft will in die Kreisliga A aufsteigen. „Die Chancen sind gut. Aber es ist noch ein langer Weg. Wir haben mit Christian Auclair den besten Torwart der Liga und auch eine stabile Abwehr. Einziges Problem ist noch die Offensive“, sagt der Obmann. Die Offensive bereitet dem Trainer noch Sorgen Einen klassischen Knipser hat die Mannschaft nicht. Zwar gewinnt die SG Kessel/Ho-Ha ihre Spiele regelmäßig, deutliche Siege sind aber eher selten. Sorgen macht sich Bernd van de Pasch deshalb nicht. Er vertraut auf die Qualitäten der Mannschaft und des Trainers.