Die Weichen für die kommende Saison sind beim SSV Oberhochstatt gestellt: Andre Münzner, Patrick Weglöhner, Andreas Auernhammer, Thomas Vierke, Stefan Schmoll, Sebastian Felleiter, Bernd Himmler, Lothar Satzinger (von links) freuen sich über die neue Konstellation und auf die Zusammenarbeit. – Foto: SSV Oberhochstatt

Thomas Vierke wird neuer „Headcoach" Der SSV Oberhochstatt geht mit Vierke, Weglöhner und Felleiter in die neue Saison - Head-Coach Vierke übernimmt

Die Verantwortlichen beim SSV Oberhochstatt haben die „stade Zeit“ genutzt und diverse Gespräche mit allen Trainern und Funktionären im Verein geführt.

Ziel war es im Langzeitprojekt die nächste Stufe einzuleiten. Vor 15 Jahren hat man beim SSV den Focus auf die Jugendarbeit gelegt und diese seitdem stetig verbessert. Die viel beachteten Erfolge der von Thomas Vierke seit 2019 trainierten Jahrgänge 2005 bis 2008 in den vergangenen Jahren sind ein gutes Beispiel dafür. Nun stoßen diese Jahrgänge allmählich zu den Jahrgängen 2002 bis 2005, welche in den vergangenen Jahren schon erfolgreich in den Herrenbereich integriert wurden und aktuell vor allem den Kern der 1. Mannschaft in der Kreisklasse bilden. Hier sind aktuell Patrick Weglöhner und Sebastian Felleiter als Trainerteam verantwortlich.

Um die Zusammenführung dieser mit Talenten gespickten Jahrgänge reibungslos umzusetzen, haben sich die SSV-Vorstände Stefan Schmoll und Andreas Auernhammer zusammen mit den Trainern und Jugendleiter Markus Huger zusammengesetzt um ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Nach einhelliger Auffassung aller Beteiligten wurde eine klare Hierarchie beschlossen, die ab kommendem Sommer zur Saison 2025/2026 in Kraft treten wird. So wird A-Lizenzinhaber und DFB-Stützpunkttrainer Thomas Vierke als „headcoach“ das Sagen haben. Patrick Weglöhner wird ihm als spielender Co-Trainer zur Seite stehen und Sebastian Felleiter wird sich wieder verstärkt um das Torwarttraining kümmern, sowie als eine Art Teammanager agieren. Ebenfalls als Betreuer und Assistent wird Bernd Himmler an der Seite von Thomas Vierke bleiben, wie schon aktuell in der U19-Mannschaft. Zum erweiterten Kreis des Trainer- und Betreuerteams gehören zudem die SSV Urgesteine Lothar Satzinger und Andreas Auernhammer, sowie weiterhin Andre Münzner.