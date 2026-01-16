Thomas Strohmeiers Herbstmeister-Premiere

Zum Hinrunden-Ende der Bundesliga steht Thomas Strohmeier ganz oben. Keiner hat so viele Punkte bei Ebbes Tippspiel für den guten Zweck in Kooperation mit Fupa gesammelt wie der frühere Mittelfeldspieler.
Strohmeier war einst Mitspieler von Tippspiel-Organisator Thomas Eberhardt beim SV Gonsenheim und sein Spieler bei Fortuna Mombach und Italclub Mainz. So erfolgreich das Duo gemeinsam auch war, Herbstmeister waren sie zusammen nie. Ja, Herbstmeister Mitte Januar klingt merkwürdig. Strohmeier freut sich trotzdem riesig, wie er im Interview erzählt.
Thomas, wann warst Du das letzte Mal Herbstmeister?
Oh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Herbstmeister war. Ich denke, das ist mein erster Herbstmeister-Titel.
Wie fühlt es sich an?
Legendär, ich fühle mich so gut wie nie! (lacht) Es ist natürlich ein schönes Gefühl. Aber die Freude ist noch nicht so groß, es gibt ja noch einige Spieltage. Mit diesem Titel allein kann ich nicht viel anfangen.
Mit Tippspiel-Organisator Thomas Eberhardt verbindet Dich eine gemeinsame Vergangenheit. Woran erinnerst Du Dich am liebsten?
An unser Aufstiegsjahr bei Fortuna Mombach, wo wir fast den Durchmarsch in die Oberliga geschafft hätten. Ich habe zuvor schon mit Ebbe in Gonsenheim zusammen gespielt. Wir haben eine schöne, lange, gemeinsame Vergangenheit, auch beim Italclub noch.
Was ist er für ein Typ?
Ein emotionaler, sehr ehrgeiziger und sehr korrekter Typ.
War das auch ein Grund, beim Tippspiel mitzumachen?
Ebbe hatte damals, als es mit der Aktion losging, eine Rundmail geschrieben. Ich fand und finde das Projekt einfach überragend und habe gesagt, da mache ich mit. Die ganze Zeit habe ich nur gespendet, und in dieser Saison spiele ich zum ersten Mal mit.
Was ist beim Tippen Dein Erfolgsrezept?
Ich mache es eigentlich intuitiv, nach Bauchgefühl. Das ist immer eine Sache von zwei Minuten. Ich schaue mir nicht groß Statistiken an, nur die letzten Ergebnisse. Wenn ich zu Hause bin, schaue ich Bundesliga, aber ich richte mich nicht danach. Ich verfolge schon die Ergebnisse und schaue, wo meine Dortmunder stehen.
Machst Du sonst noch andere Spiele dieser Art mit?
Wir haben mit der Familie selbst auch eine Kicktipp-Runde. Bei Ebbe habe ich zwei Punkte mehr, da ist mir beim Familientipp irgendwo ein Ausrutscher passiert. Beim Familientipp bin ich auch Erster. Das machen wir schon seit sieben Jahren, und da habe ich zwei Mal gewonnen.
Über 6.200 Euro sind aktuell im Spenden-Topf. Der Gewinner sucht sich den guten Zweck aus, an den das Geld geht. Hast Du Dir schon überlegt, wofür Du den Sieger-Betrag spenden würdest?
Tatsächlich noch nicht, es ist ja noch ein sehr weiter weg. Aber hilfsbedürftige Kinder wären mein erster Gedanke.
Bist Du dem Fußball noch verbunden?
Nein, nicht mehr. Montags bei den „Elf Freunden“ in Gonsenheim habe ich noch mitgespielt, aber da war ich seit fast einem Jahr nicht mehr. Das habe ich aber wieder vor.
Das letzte Mal Meister warst Du wann?
Mit dem Italclub, mit Ebbe zusammen. Wird mal wieder Zeit!