In seiner Zeit beim Italclub trug Thomas Strohmeier die Kapitänsbinde. – Foto: Michael Wolff

Thomas Strohmeiers Herbstmeister-Premiere Bei Ebbes Tippspiel steht der ehemalige Kapitän von Organisator Thomas Eberhardt zum Bundesliga-Bergfest ganz oben

Zum Hinrunden-Ende der Bundesliga steht Thomas Strohmeier ganz oben. Keiner hat so viele Punkte bei Ebbes Tippspiel für den guten Zweck in Kooperation mit Fupa gesammelt wie der frühere Mittelfeldspieler.

Strohmeier war einst Mitspieler von Tippspiel-Organisator Thomas Eberhardt beim SV Gonsenheim und sein Spieler bei Fortuna Mombach und Italclub Mainz. So erfolgreich das Duo gemeinsam auch war, Herbstmeister waren sie zusammen nie. Ja, Herbstmeister Mitte Januar klingt merkwürdig. Strohmeier freut sich trotzdem riesig, wie er im Interview erzählt. Thomas, wann warst Du das letzte Mal Herbstmeister?

Oh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals Herbstmeister war. Ich denke, das ist mein erster Herbstmeister-Titel. Wie fühlt es sich an?

Legendär, ich fühle mich so gut wie nie! (lacht) Es ist natürlich ein schönes Gefühl. Aber die Freude ist noch nicht so groß, es gibt ja noch einige Spieltage. Mit diesem Titel allein kann ich nicht viel anfangen. Mit Tippspiel-Organisator Thomas Eberhardt verbindet Dich eine gemeinsame Vergangenheit. Woran erinnerst Du Dich am liebsten? An unser Aufstiegsjahr bei Fortuna Mombach, wo wir fast den Durchmarsch in die Oberliga geschafft hätten. Ich habe zuvor schon mit Ebbe in Gonsenheim zusammen gespielt. Wir haben eine schöne, lange, gemeinsame Vergangenheit, auch beim Italclub noch. Was ist er für ein Typ? Ein emotionaler, sehr ehrgeiziger und sehr korrekter Typ. War das auch ein Grund, beim Tippspiel mitzumachen? Ebbe hatte damals, als es mit der Aktion losging, eine Rundmail geschrieben. Ich fand und finde das Projekt einfach überragend und habe gesagt, da mache ich mit. Die ganze Zeit habe ich nur gespendet, und in dieser Saison spiele ich zum ersten Mal mit.

In Nieder-Olm war Strohmeier zuletzt als Spieler aktiv.