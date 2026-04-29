Thomas Stopp als Kreisvorsitzender Ostsaar wiedergewählt Markus Gestier ist neuer Kreisjugendleiter von SFV, Michael Scholl · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Stephan Alt, Patrick Wyss, Rainer Bommer, Heiner Bost, Werner Frangart, Klaus Stenger, Kai Klein, Heinz Bähr, Vertreterin SV Kirkel, Thomas Stopp, Vertreter TuS Ormesheim, Lars Diedrich, Hans-Josef Westrich, Sascha Braun – Foto: SFV, Michael Scholl

Der Saarländischer Fußballverband (SFV) setzt im Ostsaarkreis weiterhin auf eine bewährte Führung: Thomas Stopp wurde beim Kreis- und Kreisjugendtag am Dienstagabend in Homburg-Erbach einstimmig als Kreisvorsitzender bestätigt. Im Jugendbereich gibt es hingegen eine personelle Veränderung: Markus Gestier übernimmt das Amt des Kreisjugendleiters und tritt damit die Nachfolge von Patrick Wyss an.

In seinem Bericht zog der 57-jährige Stopp gemeinsam mit seinem Team eine Bilanz zur aktuellen Situation im Kreis: Dem Ostsaarkreis gehören derzeit 74 Vereine an, die 108 Herrenmannschaften stellen. Dazu kommen im Frauen- und Mädchenbereich zahlreiche Teams. Insgesamt nehmen 356 Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. Unterstützt wird der Spielbetrieb von 332 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. SFV-Präsident Heribert Ohlmann würdigte die Arbeit von Thomas Stopp und seinem Team: „Thomas Stopp leistet seit vielen Jahren hervorragende Arbeit für den saarländischen Fußball. Ich freue mich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit und wünsche ihm und seinem Team weiterhin viel Erfolg.“

Auch Thomas Stopp richtet den Blick nach vorne: „Wir wollen die Vereine im Ostsaarkreis weiterhin bestmöglich begleiten und unterstützen. Ich wünsche mir, dass unsere Sportplätze weiterhin Orte der Freude, des Wettbewerbs und des gegenseitigen Respekts bleiben und werde mich mit meinem Team dafür einsetzen, dass dies so bleibt.“ Der Kreisvorstand im Ostsaar setzt sich künftig wie folgt zusammen: Thomas Stopp (Kreisvorsitzender), Heinz Bähr (Kreisspielleiter), Markus Gestier (Kreisjugendleiter), Sascha Braun (Kreisschiedsrichterobmann) sowie Heike Weber (Vertreterin des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball im Kreisvorstand). Die Aufgabe des Kreisehrenamtsbeauftragten übernimmt Hans-Josef Westrich.

Stephan Alt, Patrick Wyss, Rainer Bommer, Heiner Bost, Werner Frangart, Klaus Stenger, Kai Klein, Heinz Bähr, Vertreterin SV Kirkel, Thomas Stopp, Vertreter TuS Ormesheim, Lars Diedrich, Hans-Josef Westrich, Sascha Braun – Foto: SFV, Michael Scholl