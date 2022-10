Thomas Seeliger nicht mehr Weiche-Coach Der SC Weiche Flensburg 08 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Thomas Seeliger.

„Mit Bedauern sind wir nach einer gemeinsamen Analyse mit Thomas zum beidseitigen Entschluss gekommen, dass wir uns durch eine Veränderung auf der Trainerposition einen neuen Impuls und eine Kehrtwende für die Mannschaft erhoffen. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, so Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport des SC Weiche in einer Pressemitteilung und Harald Uhr, Geschäftsführer Finanzen fügt hinzu: „Es tut uns sehr leid und wir möchten uns bei Thomas für die Zeit bei uns im Verein bedanken.“

Seelinger hat das Team in der Saison 2020/21 übernommen, die der SC Weiche Flensburg zwar als Meister beendet hatte, aufgrund des coronabedingten Abbruchs nicht in die Wertung einging. In der vergangenen Spielzeit landete das Team von Kramer, Schulz und Co. auf dem zweiten Platz.