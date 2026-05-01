Thomas Schleper übernimmt zweite Herrenmannschaft

– Foto: SG Ahmsen-Vinnen-Herßum

Beim Blick auf die kommende Saison stellt der Verein die Weichen an der Seitenlinie neu: Thomas Schleper wird Trainer der zweiten Herrenmannschaft und folgt damit auf Uwe Schultejans. Gleichzeitig bedankt sich der Klub ausdrücklich für dessen langjährige Arbeit.

Die zweite Herrenmannschaft bekommt zur kommenden Saison einen neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie. Thomas Schleper übernimmt das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Uwe Schultejans an. Mit der Entscheidung setzt der Verein auf eine interne Lösung, denn Schleper ist bereits jetzt unterstützend eingebunden.

Uwe Schultejans, der die Mannschaft über Jahre begleitet hat, wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich für seine langjährige Arbeit gewürdigt.

Im Verein ist die Freude über die Zusage groß. Mit Thomas Schleper sieht man sich für die kommende Spielzeit gut aufgestellt und blickt der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Zuversicht entgegen.

Ab der nächsten Saison soll sich das ändern: Dann wird Schleper das Traineramt der zweiten Herrenmannschaft vollständig übernehmen und die Verantwortung offiziell tragen.

Schon aktuell bringt sich Thomas Schleper tatkräftig in die Arbeit rund um die Mannschaft ein. Aufgrund seiner Tätigkeit im Jugendbereich kann er bislang jedoch nicht immer vollständig vor Ort sein.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!