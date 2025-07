Thomas Sänger, SV Schopfheim II: "In Häg wird über uns gelacht"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Schopfheim II. In der Kreisliga C 2 fuhr die Reserve 14 Siege in 16 Spielen ein und ist damit nach zehn Jahren Abstinenz zurück in der Kreisliga B. Vizekapitän Thomas Sänger blickt zurück. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.