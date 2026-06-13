Thomas Rappl wird neuer Trainer in Herrngiersdorf

Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: Herrngiersdorfs Sportlicher Leiter Sebastian Danzer (re.) und der neue Trainer Thomas Rappl. – Foto: Verein

Die Feierlichkeiten beim TSV Herrngiersdorf dürften allmählich abklingen. Der Klub aus der knapp 1.500 Einwohner zählenden Gemeinde unweit des Marktes Langquaid im Landkreis Kelheim hat im Frühjahr souverän die Meisterschaft in der A-Klasse Mainburg eingefahren und durfte nach vier Jahren in der untersten Spielklasse ausgiebig den Aufstieg in die Kreisklasse zelebrieren. Längst geht der Blick aber nach vorne auf die kommende Spielzeit 2026/27, die Ende Juli beginnen wird. Für die Mission Klassenerhalt konnte der TSV einen bekannten Kicker mit klangvollem Namen in der Region verpflichten: Thomas Rappl wird neuer Coach in Herrngiersdorf. Als spielender Co-Trainer wird weiterhin Bastian Halbritter fungieren. Der bisherige Spieler- und Aufstiegstrainer Dennis Wagner ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, sportlich kürzerzutreten, deshalb auch der Wechsel auf der Trainerbank. Wagner bleibt dem TSV aber als Spieler erhalten.

Der mittlerweile 36-Jährige Thomas Rappl wird dann aber nicht mehr selbst die Schuhe schnüren, sondern als reiner Liniencoach fungieren. In seiner aktiven Laufbahn spielte Rappl für den TSV Bad Abbach und den ASV Burglengenfeld in der Landesliga, in der Spielzeit 2016/17 schnürte er sogar die Schuhe in der Bayernliga für die SpVgg Hankofen-Hailing. Nachdem Rappl seine Karriere beim TSV Langquaid in der Bezirksliga ausklingen ließ, half er in der vergangenen Frühjahrsrunde noch bei seinem Heimatverein SpVgg Kapfelberg aus.

"Ich musste damals in Lanquaid als spielender Co-Trainer eher unfreiwillig aufhören, weil ich einfach meine hartnäckigen Fersensporn-Beschwerden nicht in den Griff bekommen habe. Vergangenes Jahr musste ich mich deshalb einer Operation unterziehen. Nach der Reha konnte ich nun auch mein Versprechen einlösen, zum Ende nochmal für meinen Heimatverein Kapfelberg aufzulaufen. Der Abschied mit dem Aufstieg war nun perfekt, und schließlich werde ich im Herbst auch schon 37, es ist nun ein guter Zeitpunkt, mit dem aktiven Fußballspielen aufzuhören", erzählt Rappl und freut er sich auf seine neue Aufgabe in Herrngiersdorf: "Ich wollte dem Fußball verbunden bleiben, und dann liegt es nahe, ins Trainergeschäft einzusteigen. Ich habe mir einige Dinge angehört. Mit dem TSV Herrngiersdorf habe ich das beste Gefühl, die ersten Schritte als hauptverantwortlicher Trainer in diesem Bereich zu gehen und habe mich deshalb für den Verein entschieden."

Herrngiersdorfs Sportlicher Leiter Sebastian Danzer ist hocherfreut, Thomas Rappl von der Aufgabe überzeugt zu haben: "Tom bringt enorm viel Erfahrung aus dem höherklassigen Bereich mit. Ich bin schon länger mit ihm in Kontakt und habe schon einige Male versucht, ihn zu uns zu lotsen. Umso schöner, dass es nun geklappt hat. Unser primäres Ziel als Aufsteiger lautet freilich Klassenerhalt. Nach vier Jahren in der A-Klasse wollen wir uns so schnell wie möglich in der Kreisklasse akklimatisieren." Am kommenden Freitag, den 19. Juni starten die Herrngiersdorfer dann nach gut einem Monat Sommerpause in die Vorbereitung.