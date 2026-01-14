Thomas Paul: „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht“

Auf der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung des SV Budberg am 23. Februar wird Thomas Paul das letzte Mal die einleitenden Worte sprechen. Der Architekt wird nicht mehr kandidieren. Ein neuer Leiter der Fußballabteilung, mit Abstand der größten in Rheinberg, muss gewählt werden. Ein Nachfolger steht parat. Ein Gespräch mit Thomas Paul über Vereinsphilosophie, den neuen starken Mann bei den Budberger Fußballern sowie seine eigene Zukunft als Funktionär.

Thomas Paul Die Philosophie der Fußballabteilung des SV Budberg ist es, das Zusammenspiel zwischen sportlichem Ehrgeiz und angemessener sportlicher Breite anzubieten. Diese Philosophie ist essenziell und darf in unserer Fußballabteilung nie aufgegeben werden – egal wie sich der sportliche Erfolg oder Nichterfolg darstellt.

Paul Hier können alle Mitglieder bei der Jugend, den Herren und bei der Damen sicher sein, über Jahrzehnte einen sportlichen Hafen in Budberg zu finden – ohne dass man bei persönlichen Veränderungen, sei’s durch Leistung, Alter oder Motivation, hinten runterfällt. Und das alles, ohne dass ein Spieler je Geld für seine sportliche Leistung bekommen hat und wird. Die starke Jugendarbeit ist weitestgehend dafür verantwortlich, dass sich der sportliche Erfolg bei den Senioren einstellt. Das gelingt durch umsichtige, überlegte, bewusste und respektvolle Auswahl der handelnden Personen. Der mannschaftsübergreifende Zusammenhalt mit relativ wenig Fluktuation tut sein Übriges.

Wer soll denn den Job an der Spitze der Budberger Fußballabteilung übernehmen?

Paul Ich freue mich sehr, dass wir mit Alt-Herren-Fußballer Tobias Schmidt jemanden gefunden haben, der unsere Philosophie weiter tragen möchte. Ich bin schon seit zwei Jahren auf der Suche nach einem Nachfolger. Er hat mir kurz vor Weihnachten zugesagt, sich am 23. Februar zur Wahl stellen zu wollen. Toby ist aktuell Beisitzer für den Bereich Infrastruktur, 43 Jahre alt und ein Organisationstalent. Er war maßgeblich an der Umsetzung der aufwendigen Renovierung des alten Vereinsheims zum NEUNZEHN46 beteiligt.

Fällt es Ihnen schwer, nicht mehr in erster Reihe zu stehen?

Paul Die elf Jahre als Vorsitzender haben mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist jedoch an der Zeit, mit 60 Jahren den Staffelstab weiterzugeben. Es geht nicht um mich, es geht um den SV Budberg. Sportlich habe ich mich bei der Jugend und den Senioren nie eingemischt, jedoch die Auswahl der handelnden Personen mit begleiten dürfen.

Was bleibt hängen nach der langen Zeit als Vorsitzender?

Paul Die Rahmenbedingungen, wie das Weitertragen und Durchsetzen der Budberger Philosophie, die Sanierung des Umkleidegebäudes, der Bau der Schiedsrichterkabine und der Tribüne sowie Erneuerung des Flutlichts sind wie die Vertretung der Interessen der Fußballabteilung bei der Stadt Rheinberg und dem Stadtsportverband meine wichtigsten Aufgaben gewesen. Die Mitgliederzahlen haben sich in meiner Zeit von etwa 550 auf 900 Personen gesteigert. Damit ist die vorhandene Infrastruktur sowohl platztechnisch als auch organisatorisch eine Herausforderung.

Wo liegt genau die Problematik?

Paul Es fehlt halt ausreichend Platz. Die auf die gut 30 Mannschaften verteilten 80 bis 90 Trainer und Betreuer gehen bei den eineinhalb Kunstrasenplätzen, die uns in den Wintermonaten zur Verfügung stehen, aber sehr respektvoll miteinander um. Auch unsere Landesliga-Mannschaft hat nur ein halbes Spielfeld zum Trainieren. Der in einem schlechten Zustand befindliche Naturrasen bietet in den Sommermonaten kaum eine Entlastung.

Werden Sie sich ganz aus dem Vorstand zurückziehen?

Paul Das habe ich nicht vor. In Zukunft werde ich, sofern ich auf dem Mitgliedertreffen als Geschäftsführer gewählt werde, weiter für die operative Instandhaltung der Platzanlage verantwortlich bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass die Fußballabteilung des SV Budberg bei ständiger Erneuerung unter Beibehaltung der Grundsatz-Philosophie gesund und stark bleibt.

Rene Putjus führte das Gespräch.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: