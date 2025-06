Immer hochkonzentriert am Handy und parallel die Kamera an der Hand hängen um die Momentaufnahmen festzuhalten. – Foto: Jani Pless

Thomas Nast: Mehr als nur Fußball – Mein Weg durch die Saison 2024/25 Die FuPa-Ikone aus Sulzbach-Laufen blickt auf die abgelaufende Runde zurück

FuPa-Ikone Thomas Nast hat in der Saison 2024/2025 einiges erlebt. Der 37-Jährige, der in Sulzbach-Laufen wohnt, ist seit vielen Jahren bei den Fußballspielen der Region vor Ort, macht dabei Liveticker und hält seine Eindrücke in Form von Fotos in Bildergalerien für FuPa fest. Was hat er in der Saison 2024/2025 erlebt? Hier kommen seine Antworten dazu:

In dieser Saison begann meine Reise am 9. Juli 2024 mit dem Ostalb-Derby-Testspiel zwischen der TSG Hofherrnweiler und dem TSV Essingen. Ich hatte mir vorgenommen, aus verschiedenen Gründen etwas kürzerzutreten – und genau so kam es auch. Im Folgenden teile ich mit euch ein paar Statistiken, Erlebnisse und Highlights aus dieser Saison.

Statistiken

121 Spiele habe ich in dieser Saison besucht – von der Kreisliga B bis in die Oberliga. Zieht man den Lösch Cup 2024 ab, bleiben 102 Spiele, die „wirklich zählen“. Welche Spiele es genau waren und wie oft ich wo war, seht ihr in der beigefügten Grafik. Diese 102 Spiele ergeben, ohne Nachspielzeit oder Verlängerung, 9180 Minuten auf dem Sportplatz. Die An- und Abfahrtszeit sowie die Zeit davor und danach nicht mitgerechnet, ergibt das rund 6,4 Tage Fußball nonstop. Dazu kommen knapp 5000 Kilometer Fahrt, was etwa 10 Tankfüllungen entspricht. Rechne ich im Schnitt 0,5 Minuten pro Kilometer, war ich nochmals rund 1,7 Tage mit dem Auto unterwegs. Ich habe insgesamt 115 Galerien hochgeladen mit 8501 Bildern. Wie man sieht: Mein Hobby kostet nicht nur Geld, sondern auch das Wertvollste, das wir haben – Zeit. Zeit, die man auch anderweitig nutzen könnte. Aber ein Hobby ist eben genau das: etwas, das einem guttut. Ich unterstütze damit viele kleine und große Vereine, die keine eigenen Bilder machen oder keinen Liveticker anbieten können. Ich bringe ihre Geschichten auf den Bildschirm – für Fans, die nicht vor Ort sein können.

Highlights Ein großes Highlight war definitiv das Spiel der Bundesligamannschaft des 1. FC Heidenheim bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Als Fotograf war ich den Spielern so nah.

Unvergessen bleibt auch die Relegationsteilnahme des SV Waldhausen. Innerhalb der SV-Familie gelte ich ja schon als kleiner Glücksbringer. Leider kann ich beim Finale nicht dabei sein – ich bin zu dem Zeitpunkt im Urlaub auf KOS. Für mich war wichtig, dass sich die SfD und Waldhausen nicht im Finale gegenüberstehen. Ein Aufstieg wäre für Waldhausen ein großer, aber auch schwieriger Schritt. Ich drücke die Daumen – und wenn es nicht klappt, ist das kein Beinbruch. Die Mannschaft wird diesen letzten Schritt auch ohne meine Anwesenheit schaffen. #Herzblut

Mein meistgeklickter Ticker und meine erfolgreichste Galerie entstanden beim Relegationsspiel um die Bezirksliga: 50.000 Tickeraufrufe während des Spiels

99.810 Galerieklicks stand 19.Juni

61 Likes auf den Ticker Das ist meine persönliche Bestleistung. Es zeigt, wie beliebt die Kreisliga bei vielen nach wie vor ist.

Seit zwei Jahren gibt es meine Instagram-Seite – mittlerweile folgen mir dort fast 500 Personen. Im Schnitt erhalte ich 35 Likes pro Beitrag, was mir zeigt, dass das, was ich mache, gut ankommt. Ich denke tatsächlich darüber nach, Facebook auf Eis zu legen, da dort deutlich weniger Rückmeldung kommt mit 265 Personen. Facebook scheint mittlerweile eher etwas für die ältere Generation zu sein – wie mich selbst.

Erlebnisse Ob Pokal oder Relegation – diese Spiele und Turniere waren echte Highlights. Die Fahrt nach Geislingen im Herbst war landschaftlich ein Erlebnis. Oder jeder Besuch auf dem Härtsfeld, ohne genau zu wissen, wie die Stimmung dort sein würde. Ein Erlebnis, das sich tief eingebrannt hat, war der Unfall von Flamme. Ich stand nur fünf Meter entfernt – solche Bilder vergisst man nicht. Zum Glück geht es ihm heute besser. Am meisten hat mich jedoch der plötzliche Tod von Bredi getroffen – mein Motivator. Wir hatten in Großdeinbach noch vereinbart, gemeinsam nach Hessigheim zu fahren, weil die Anlage dort besonders ist. Leider wird es dazu nicht mehr kommen. Er war der Grund, warum ich so intensiv unterwegs war. Doch ihm das Wasser reichen – das kann und werde ich nicht.

Auch mein Rücktritt aus dem Vorstand beim SV Frickenhofen war ein emotionaler Schritt. Nach etwa sieben Jahren war es aber an der Zeit. Im Hintergrund bin ich weiterhin aktiv – bei den Aufgaben, die mir Freude bereiten: Presseverantwortlicher-Fußball, Fotografie und Social Media.