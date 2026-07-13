Thomas Müller heizt Amateurvereine für die Erdinger Punkteparade ein

Mitmachen, Gas geben, Punkte sammeln: Thomas Müller stimmt Bayerns Amateurvereine auf die ERDINGER Punkte Parade ein.
Wenn Thomas Müller Bayerns Amateurvereinen viel Glück wünscht, ist die Botschaft klar: Jetzt sind die Teams am Zug. Ab dem 1. August geht die ERDINGER Punkte Parade in ihre zweite Runde – und diesmal wartet noch mehr Action. Neben den vier Monatschallenges gibt es 2026 zwei zusätzliche Bonuschallenges pro Monat. Außerdem können erstmals mehrere Damen- und Herrenmannschaften pro Verein antreten. Die Anmeldung ist online unter www.erdinger-punkteparade.de möglich.
Bei der ERDINGER Punkte Parade stehen nicht Tabellenplätze oder Ligazugehörigkeit im Mittelpunkt. Gefragt ist, was den Amateurfußball im Kern ausmacht. „Die ERDINGER Punkte Parade lebt von der Leidenschaft für den Fußball, vom Teamspirit und von der Energie, mit der Amateurmannschaften ihr Hobby feiern“, sagt Philipp Herold, Leitung Marketing bei ERDINGER Weißbräu.
„Mit der zweiten Runde möchten wir noch mehr Teams aus dem bayerischen Amateurfußball erreichen und ihnen neue Möglichkeiten geben, gemeinsam Punkte zu sammeln.“ Eine wichtige Neuerung 2026 betrifft daher die Teilnahme: Pro Verein können beliebig viele Damen- und Herrenmannschaften antreten, auch Futsal- oder Freizeitliga Mannschaften. Voraussetzung ist, dass es sich um eigenständige Teams handelt. Mannschaften mit identischem Spielerstamm dürfen nur einmal teilnehmen. Juniorenmannschaften sind nicht teilnahmeberechtigt.
Die großen Monatschallenges greifen den Vereinsgedanken auf unterschiedliche Weise auf. Wer nach vier Monaten ganz oben im Punkteranking steht, erhält 25 Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel. Die Zweitplatzierten dürfen sich auf 20 Tickets für ein Event der PDC Europe freuen, die Drittplatzierten auf einen „ERDINGER x adidas“-Trikotsatz.
Darüber hinaus werden jeden Monat eigene Sieger gekürt. Auch vermeintlich abgeschlagene Teams sollten dranbleiben. In der Gesamtwertung gibt es am Ende für jede Schnapszahl Platzierung – von Platz 11 bis 99 – ein ERDINGER Bierspezialitäten-Probierpaket für die Kabine. Dieses bekommen zudem die Zweiten und Dritten der jeweiligen Monatschallenges. Unter allen Mannschaften, die sämtliche Challenges vollständig und fristgerecht absolvieren, wird nach Aktionsende zusätzlich ein von Thomas Müller signiertes Trikot verlost. Teilnehmen lohnt sich also!