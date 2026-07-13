Thomas Müller heizt Amateurvereine für die Erdinger Punkteparade ein

Thomas Müller wünscht den Amateurvereinen viel Glück. – Foto: ERDINGER Weißbräu

Wenn Thomas Müller Bayerns Amateurvereinen viel Glück wünscht, ist die Botschaft klar: Jetzt sind die Teams am Zug. Ab dem 1. August geht die ERDINGER Punkte Parade in ihre zweite Runde – und diesmal wartet noch mehr Action. Neben den vier Monatschallenges gibt es 2026 zwei zusätzliche Bonuschallenges pro Monat. Außerdem können erstmals mehrere Damen- und Herrenmannschaften pro Verein antreten. Die Anmeldung ist online unter www.erdinger-punkteparade.de möglich.

Hier zählt das Vereinsgefühl



Bei der ERDINGER Punkte Parade stehen nicht Tabellenplätze oder Ligazugehörigkeit im Mittelpunkt. Gefragt ist, was den Amateurfußball im Kern ausmacht. „Die ERDINGER Punkte Parade lebt von der Leidenschaft für den Fußball, vom Teamspirit und von der Energie, mit der Amateurmannschaften ihr Hobby feiern“, sagt Philipp Herold, Leitung Marketing bei ERDINGER Weißbräu.