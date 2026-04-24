Thomas Köck warnt nach Überraschungssieg vor zu viel Euphorie

Der TSV Emmering besiegte den Tabellenführer. Nun wartet das schwere Auswärtsspiel gegen den SV Westerndorf auf den Vorletzten.

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Tabellenführer Raubling begann die Rettungsmission der Brüder Thomas und Bernhard Köck beim TSV Emmering. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 14 Uhr, gegen den SV Westerndorf sorgt Thomas Köck einerseits dafür, dass die Aufbruchstimmung weiter anhält. Andererseits achtet er aber auch darauf, dass seine Kreisligamannschaft demütig bleibt und den Überraschungserfolg nicht überbewertet: „Natürlich ist es für die Stimmung gut, wenn man gegen den Ersten gewinnt. Aber das war nur ein kleiner Schritt, wir haben noch viele Schritte vor uns. Der Sieg tut gut, hat aber noch nicht viel bewirkt, deswegen sind wir weiterhin fokussiert und konzentrieren uns auf die nächsten Spiele.“

Gerade auswärts fiel Emmering das Vorwärtskommen besonders schwer. In elf Auswärtspartien konnten lediglich drei Punkte gesammelt werden. Nur daheim Zählbares zu holen, wird für den Vorletzten wahrscheinlich nicht ausreichen. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und versuchen weiter an dem zu arbeiten, was wir uns erarbeitet haben“, so Köck, der keine großen Töne spucken, sondern Taten sprechen lassen möchte.