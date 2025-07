Thomas Klimka wird neuer Co-Trainer beim SC Spelle-Venhaus

Der SC Spelle-Venhaus hat zügig auf die personellen Veränderungen im Trainerstab reagiert und mit Thomas Klimka einen neuen Co-Trainer für die Oberliga-Mannschaft verpflichtet. Der 28-jährige B+-Lizenzinhaber kennt Cheftrainer Henry Hupe bereits aus gemeinsamer Zeit bei Borussia Münster. Dort arbeiteten beide von 2022 bis 2024 erfolgreich zusammen, führten das Team zurück in die Landesliga, gewannen den Kreispokal und sicherten in der Folgesaison den Klassenerhalt.

Klimka war laut Hupe „sofort Feuer und Flamme“, als die Anfrage aus dem Emsland kam. Ganz neu ist ihm der SC Spelle-Venhaus nicht: Bereits in der vergangenen Saison sah er acht Spiele im Getränke Hoffmann Stadion, tauschte sich regelmäßig mit Hupe über das Team aus und hatte auch Kontakt zu Tobias Harink sowie Markus Schütte. Besonders beeindruckt habe ihn „die Speller Manpower, die Zahl der Mannschaften und was da auf dem Platz los ist“.

Beim ersten Einsatz als Co-Trainer kannte Klimka bereits Teile der Mannschaft. „Jetzt muss ich nur noch einige Gesichter zuordnen“, sagt er mit einem Lächeln. Der erste Eindruck: „Es macht Spaß mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Spieler haben Bock auf das Training.“

Klimka begann seine Trainerlaufbahn mit 21 Jahren bei Borussia Münster und war zuletzt Co-Trainer der U15 von Preußen Münster. Zusätzlich war er als Scout für U19 und U23 tätig und sollte in dieser Saison ein Profiltraining für die U16 und U17 anbieten. Hupe und Schütte zeigten sich dankbar, dass die Preußen seinem Wechsel keine Steine in den Weg legten – zumal Klimka aktuell ein Referendariat in Mathematik, Deutsch und Sport begonnen hat.