Thomas Kiwitt kann jetzt beim SV Menzelen entspannter arbeiten

Beim SV Menzelen wird weiter angepackt. Am Rande des Kunstrasenplatzes entsteht derzeit etwas Neues – und das mit vereinten Kräften. Bei den Heimspielen in der Kreisliga A wird Stadionsprecher Thomas Kiwitt der große Nutznießer der Aktion sein. Und er freut sich schon wie Bolle.
Schluss mit provisorischen Schutzmaßnahmen und durchnässter Technik: Thomas Kiwitt bekommt eine eigene Sprecherkabine. Möglich macht das die Initiative „Aktiv vor Ort“ des Vereinssponsors Westenergie. Der Stromdienstleister bezuschusst das Projekt für ehrenamtliches Engagement mit 2.000 Euro. Den restlichen Betrag haben Fans und Unterstützer durch eine Spendensammelaktion gestemmt. Auch Michael Breidenstein kam dem Verein mit seiner Bauelementefirma bei der Umsetzung finanziell entgegen.
„So etwas ist in der Kreisliga A nicht selbstverständlich“, sagt der Sportliche Leiter Michael Kolkenbrock von einem seiner letzten Vorhaben in verantwortlicher Position. Der 58-Jährige legt sein Amt im Sommer bekanntlich nieder.
In dieser Woche ging es los. Gebuddelt wurde in Eigenregie. Am Mittwochabend hoben Helfer die Löcher aus, schachteten das Fundament frei und bereiteten alles für den Aufbau vor. Schon an diesem Freitag soll das Häuschen fertig sein.
Für Stadionsprecher Kiwitt ist das ein Quantensprung. Denn bislang stand er wortwörtlich im Regen. Zunächst wurde ein Zelt aufgebaut, später schützte eine Plane zumindest den Verstärker und den Laptop. Doch das Provisorium hielt nicht ewig.
Thomas Kiwitt übernahm den Job des Stadionsprechers einst eher zufällig. Als sein Sohn Niklas im Jahr 2018 in die erste Mannschaft kam, dessen jüngerer Bruder Marlon ebenfalls dort spielt, fragte man ihn, ob er sich das Amt vorstellen könne. Als Sitzungspräsident im Karneval ist er die Arbeit mit dem Mikrofon in der Hand gewohnt. „Ich habe gesagt: ,Ganz oder gar nicht‘ und war sowieso immer da“, sagt Kiwitt.
Was als einfache Tordurchsage begann, entwickelte sich schnell weiter. In Zusammenarbeit mit der ersten und zweiten Mannschaft entstand einen jeweils eigenen Tor-Jingle, eine feste Playlist fürs Warmmachen, ein klarer Ablauf. Eine Stunde vor Spielbeginn startet Kiwitt mittlerweile sein Programm. Er liest die Aufstellungen vor, spielt das Vereinslied und sorgt mit individuell programmierten Tasten in seiner DJ-Software für Stimmung.
Auch der Fanklub des SV Menzelen bringt sich immer wieder mit Aktionen ein. Ob eine große Fahne oder kreative Vorschläge wie eine Choreografie rund um den Aufstieg – die Unterstützung ist sichtbar und hörbar. „Ich finde es gut, dass der Verein nicht zum Stillstand kommt“, sagt Kiwitt. „Es wird immer weiter an der Anlage gearbeitet, das geht in die richtige Richtung.“
Mit der neuen Sprecherkabine bekommt sein Engagement nun ein sichtbares Zuhause. Und eines ist sicher: Beim nächsten Heimspiel in der Kreisliga A steht der Stadionsprecher unter einem trockenen Dach und sorgt von dort aus wie gewohnt für beste Unterhaltung.