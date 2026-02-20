Thomas Kiwitt kann jetzt beim SV Menzelen entspannter arbeiten

„So etwas ist in der Kreisliga A nicht selbstverständlich“, sagt der Sportliche Leiter Michael Kolkenbrock von einem seiner letzten Vorhaben in verantwortlicher Position. Der 58-Jährige legt sein Amt im Sommer bekanntlich nieder.

In dieser Woche ging es los. Gebuddelt wurde in Eigenregie. Am Mittwochabend hoben Helfer die Löcher aus, schachteten das Fundament frei und bereiteten alles für den Aufbau vor. Schon an diesem Freitag soll das Häuschen fertig sein.

Gemeinschaftsprojekt stärkt den SV Menzelen am Spielfeldrand

Für Stadionsprecher Kiwitt ist das ein Quantensprung. Denn bislang stand er wortwörtlich im Regen. Zunächst wurde ein Zelt aufgebaut, später schützte eine Plane zumindest den Verstärker und den Laptop. Doch das Provisorium hielt nicht ewig.

Thomas Kiwitt übernahm den Job des Stadionsprechers einst eher zufällig. Als sein Sohn Niklas im Jahr 2018 in die erste Mannschaft kam, dessen jüngerer Bruder Marlon ebenfalls dort spielt, fragte man ihn, ob er sich das Amt vorstellen könne. Als Sitzungspräsident im Karneval ist er die Arbeit mit dem Mikrofon in der Hand gewohnt. „Ich habe gesagt: ,Ganz oder gar nicht‘ und war sowieso immer da“, sagt Kiwitt.

Was als einfache Tordurchsage begann, entwickelte sich schnell weiter. In Zusammenarbeit mit der ersten und zweiten Mannschaft entstand einen jeweils eigenen Tor-Jingle, eine feste Playlist fürs Warmmachen, ein klarer Ablauf. Eine Stunde vor Spielbeginn startet Kiwitt mittlerweile sein Programm. Er liest die Aufstellungen vor, spielt das Vereinslied und sorgt mit individuell programmierten Tasten in seiner DJ-Software für Stimmung.

Wie Fans und Verein das Umfeld beim SV Menzelen prägen