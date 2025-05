Thomas Hessel verabschiedet sich vom SV Bawinkel

Gleich in seiner ersten Saison gelang ihm mit der Mannschaft der Aufstieg in die Bezirksliga – ein Erfolg, den der SV Bawinkel seit 15 Jahren nicht mehr feiern konnte. Auch in der aktuellen Spielzeit überzeugte das Team unter seiner Leitung und kämpft weiterhin erfolgreich um den Klassenerhalt.

Besonders beeindruckend war Hessels Leidenschaft, sein Vertrauen in die Mannschaft und die motivierenden Ansprachen, mit denen er das Team immer wieder antrieb.