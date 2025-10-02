Thomas Halmer ist seit dieser Saison als Trainer der Spvgg. Wutöschingen tätig. | Foto: Matthias Konzok

Thomas Halmer, Spvgg. Wutöschingen: „Erwarte ein Spiel auf Augenhöhe" Die Spvgg. Wutöschingen nimmt den nächsten Gegner trotz dessen Ergebniskrise nicht auf die leichte Schulter +++ Kreisligatipp mit Trainer Thomas Halmer

Thomas Halmer zeichnet seit dieser Saison für die Übungsleitung bei der Spvgg. Wutöschingen verantwortlich. Die Mannschaft scheint seine Vorstellungen rasch adaptiert zu haben; nach fünf Spieltagen steht der Verein auf Rang vier der Kreisliga A, Staffel Ost. Im fupa-Kreisligatipp erörtert der Coach seine Sicht auf das kommende Duell gegen den VfB Waldshut.

FuPa: Herr Halmer, die Spvgg. Wutöschingen könnte in dieser Saison einmal mehr eine gute Rolle spielen. Wie sind die Ambitionen? Welches Ziel hat sich die Mannschaft gesteckt? Thomas Halmer: Ganz konkret haben wir uns überhaupt kein Ziel gesetzt. Da die Mannschaft einen neuen Trainer hat und sich noch ein wenig im Umbruch befindet, schauen wir erst einmal von Spiel zu Spiel. Ich weiß, das klingt langweilig. Aber wir wollen immer erst einmal das nächste Spiel gewinnen. Wir haben gegen jeden Gegner eine Chance. Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt.