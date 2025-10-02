Thomas Halmer, Spvgg. Wutöschingen: „Erwarte ein Spiel auf Augenhöhe"

Thomas Halmer zeichnet seit dieser Saison für die Übungsleitung bei der Spvgg. Wutöschingen verantwortlich. Die Mannschaft scheint seine Vorstellungen rasch adaptiert zu haben; nach fünf Spieltagen steht der Verein auf Rang vier der Kreisliga A, Staffel Ost. Im fupa-Kreisligatipp erörtert der Coach seine Sicht auf das kommende Duell gegen den VfB Waldshut.
FuPa: Herr Halmer, die Spvgg. Wutöschingen könnte in dieser Saison einmal mehr eine gute Rolle spielen. Wie sind die Ambitionen? Welches Ziel hat sich die Mannschaft gesteckt?
Thomas Halmer: Ganz konkret haben wir uns überhaupt kein Ziel gesetzt. Da die Mannschaft einen neuen Trainer hat und sich noch ein wenig im Umbruch befindet, schauen wir erst einmal von Spiel zu Spiel. Ich weiß, das klingt langweilig. Aber wir wollen immer erst einmal das nächste Spiel gewinnen. Wir haben gegen jeden Gegner eine Chance. Wir werden sehen, was am Ende dabei herauskommt.
FuPa: In den ersten fünf Spielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Wie fällt Ihr Zwischenfazit aus?
Halmer: Wir haben gegen Jestetten und – recht deutlich – gegen Rheintal verloren. Das sind zwei sehr gute Mannschaften, die zu recht oben stehen und meiner Meinung nach auch bis zuletzt dort zu finden sein werden. Das trifft auch auf die anderen Mannschaften zu, die derzeit vorne stehen, wie Erzingen und Laufenburg II, auch Bergalingen kann man dazu zählen. Mit dem Start und der Punkteausbeute sind wir insgesamt zufrieden. Gegen Rheintal lief es in der zweiten Halbzeit nicht so toll, ansonsten aber sind wir mit den fußballerischen Leistungen zufrieden.
