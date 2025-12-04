Fühlt sich im Vilzinger Trikot pudelwohl: Thomas Haas. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Thomas Haas: Der "Waidler" schwärmt von Vilzing & Coach "Kirsche" Die DJK überwintert in der Regionalliga Bayern auf einem sehr ordentlichen achten Tabellenplatz: "Hut ab, was die Mannschaft trotz aller personellen Rückschläge geleistet hat"

Am kommenden Wochenende geht’s zum Ski-Opening ins österreichische "Brettlmekka" an den Arlberg. Im Januar ist drei Wochen Inselhopping in Thailand angesagt. Unternehmungslustig wie in seiner Freizeit ist Thomas Haas auch auf dem Fußballplatz für die DJK Vilzing. Der Bayerwäldler aus Viechtach, seit nun fast einem Jahr am Huthgarten, ist auf dem Rasen fast überall zu finden. "Schienenspieler, Außenstürmer, oder auch auf der 10. Wo mich der Trainer brauchen kann, da versuche ich zu helfen", schmunzelt der 27-Jährige, der als gelernter Außenverteidiger auch schon dreimal getroffen hat in dieser Saison. Jüngst leitete er mit seinem Tor zum 1:0 den so wichtigen abschließenden Auswärtssieg in Ansbach ein.

Demzufolge zieht Haas auch positives Fazit über die Herbstrunde. Rang acht und 27 Punkte sind ein sehr ordentliches Zwischenergebnis. "Der Start war nicht einfach. Verletzungsbedingt sind uns richtige Kaliber weggebrochen, zudem hatten wir ein knüppelhartes Auftaktprogramm. Ab September sind wir dann richtig zusammengewachsen und der goldene Oktober mit 13 Punkten aus fünf Spielen hat uns richtig gut getan. Hut ab, was die Mannschaft trotz aller personellen Rückschläge geleistet hat." Nur zur Erinnerung: Mit Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner, Jakob Zitzelsberger und Tobias Hoch fehlen vier Schlüsselspieler teils seit Saisonbeginn.



Im Gespräch macht Thomas Haas einen sehr aufgeräumten Eindruck. Es taugt ihm einfach am Huthgarten, das merkt man an seinen Ausführungen: "Was soll ich sagen, für mich ist Vilzing in jeglicher Hinsicht ein Topverein. Hier herrscht ein gesunder Mix aus Menschlichkeit, Empathie und sportlichen Ambitionen. Das war nicht bei allen Vereinen so, bei denen ich war. Es wird einem in Vilzing leicht gemacht, mit Freude Fußball zu spielen. Ich genieße dieses angenehme Klima und weiß das sehr zu schätzen."







Vilzings Cheftrainer Thorsten Kirschbaum.





Nicht unerheblich für Haas' Wohlbefinden war die Entscheidung der Vilzinger Verantwortlichen, den unerfahrenen Thorsten Kirschbaum zum Cheftrainer zu machen. Der 38-Jährige konnte in seinen ersten Monaten mit seiner Arbeit überzeugen: " 'Kirsche' macht einen super Job! Man merkt überhaupt nicht, dass es sein erstes Jahr als Trainer ist, er wirkt keineswegs wie ein Anfänger. Man spürt, dass er von seinen zahlreichen Profistationen viel mitgenommen hat. Er tut uns allen hier in Vilzing gut."



Sportlich kann Thomas Haas also derzeit nicht klagen, und auch beruflich läuft`s für ihn. Nach seinem Wirtschaftsingenieurwesen-Studium und Profistationen bei Türkgücü München, Schweinfurt 05 und bei den Würzburger Kickers ist er nun ins Berufsleben eingestiegen. "Ich arbeite seit dem 1. Oktober bei der Firma Rohde & Schwarz in Teisnach (Lkr. Regen, Anm.d.Red.) als Projektleiter. Mir war oder ist es wichtig, diese Übergangszeit vom Fußball hin zum Berufsleben in der Heimat zu absolvieren. Zuhause sehe ich für mich die besten Möglichkeiten", lässt der 27-Jährige wissen. Eine Entscheidung, die ihm vor seinem privaten Hintergrund sicher nicht ganz einfach gefallen sein dürfte. "Meine Freundin lebt und arbeitet nach wie vor im Saarland. Das ist natürlich keine ganz einfache Konstellation. Zum Glück stärkt sie mir den Rücken. Wir sehen uns so oft es geht."

Ab Januar ist Thomas Haas auch wieder in der Baller League aktiv.