Thomas Haas: Der "Waidler" schwärmt von Vilzing & Coach "Kirsche"

Am kommenden Wochenende geht’s zum Ski-Opening ins österreichische "Brettlmekka" an den Arlberg. Im Januar ist drei Wochen Inselhopping in Thailand angesagt. Unternehmungslustig wie in seiner Freizeit ist Thomas Haas auch auf dem Fußballplatz für die DJK Vilzing. Der Bayerwäldler aus Viechtach, seit nun fast einem Jahr am Huthgarten, ist auf dem Rasen fast überall zu finden. "Schienenspieler, Außenstürmer, oder auch auf der 10. Wo mich der Trainer brauchen kann, da versuche ich zu helfen", schmunzelt der 27-Jährige, der als gelernter Außenverteidiger auch schon dreimal getroffen hat in dieser Saison. Jüngst leitete er mit seinem Tor zum 1:0 den so wichtigen abschließenden Auswärtssieg in Ansbach ein.
Demzufolge zieht Haas auch positives Fazit über die Herbstrunde. Rang acht und 27 Punkte sind ein sehr ordentliches Zwischenergebnis. "Der Start war nicht einfach. Verletzungsbedingt sind uns richtige Kaliber weggebrochen, zudem hatten wir ein knüppelhartes Auftaktprogramm. Ab September sind wir dann richtig zusammengewachsen und der goldene Oktober mit 13 Punkten aus fünf Spielen hat uns richtig gut getan. Hut ab, was die Mannschaft trotz aller personellen Rückschläge geleistet hat." Nur zur Erinnerung: Mit Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner, Jakob Zitzelsberger und Tobias Hoch fehlen vier Schlüsselspieler teils seit Saisonbeginn.
Im Gespräch macht Thomas Haas einen sehr aufgeräumten Eindruck. Es taugt ihm einfach am Huthgarten, das merkt man an seinen Ausführungen: "Was soll ich sagen, für mich ist Vilzing in jeglicher Hinsicht ein Topverein. Hier herrscht ein gesunder Mix aus Menschlichkeit, Empathie und sportlichen Ambitionen. Das war nicht bei allen Vereinen so, bei denen ich war. Es wird einem in Vilzing leicht gemacht, mit Freude Fußball zu spielen. Ich genieße dieses angenehme Klima und weiß das sehr zu schätzen."
Ab Januar frönt Thomas Haas übrigens auch wieder seiner Hallen-Leidenschaft. Für das Team "Gönrgy Allstars" ist er wieder in der Baller League am Start, die dieses Mal in Köln ausgetragen wird. "Vielen Dank an dieser Stelle auch an die Verantwortlichen der DJK, die dazu ihren Segen gegeben haben. Ich freue mich schon sehr darauf." Skifahren, Thailand-Urlaub, Baller League - über zu wenig Beschäftigung in der kalten Jahreszeit kann er sich also nicht beschweren. Die Winterpause ist gemeinhin im Fußball auch die Phase, um die Weichen für die Zukunft, sprich die kommende Saison zu stellen. Bis Sommer hat Haas noch Vertrag am Huthgarten, ob es dann in Vilzing für ihn weitergeht, kann er noch nicht definitiv sagen. Zuerst müsse die persönliche Situation neu bewertet werden.
Allen Anhängern der DJK kann er aber für die Frühjahrsrunde schon mal versprechen: "Wir haben uns im Laufe des Herbstes sehr stabilisiert. Die 0:5-Pleite in Unterhaching klammere ich jetzt mal bewusst aus. Das kann mal passieren. Ich sage mit Überzeugung: Uns muss man erst einmal schlagen!" Keine so schlechten Aussichten fürs neue Jahr...