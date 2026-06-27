Thomas Gschwendtner wird neuer Trainer beim TSV Irschenberg – nach zwei Jahren Pause

Thomas Gschwendtner – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Irschenberg hat einen neuen Coach für die A-Klasse gefunden. Gschwendtner will eine junge Mannschaft an den Herrenbereich heranführen.

Für den TSV Irschenberg steht nach einer durchwachsenen A-Klassen-Saison, die man auf dem zehnten Tabellenrang beendete, ein großer Umbruch an. Zur neuen Spielzeit stellt der TSV neben einem Trainer auch einen neuen Spartenleiter vor, nachdem sich der Verein Anfang des Jahres vom alten Trainer und Spartenleiter getrennt hatte (wir berichteten).

Christoph Töpfer ist beim TSV künftig für die Abteilung Fußball zuständig. „Man hat mich einfach gefragt, ob ich das machen würde, und ich habe zugestimmt“, erklärt Töpfer. Seine erste Aufgabe als neuer Spartenleiter bestand darin, einen neuen Trainer für den Umbruch in der ersten Mannschaft zu finden.

Mit Thomas Gschwendtner hat er dafür einen erfahrenen Coach aufgespürt. „Ich habe mit ihm ein lockeres, entspanntes Gespräch geführt. Er hat die gleichen Vorstellungen wie ich“, berichtet Töpfer. Da es ein Neuanfang sei und die Mannschaft sich erst an den neuen Spielstil gewöhnen müsse, fordert der Spartenleiter Geduld von beiden Seiten.

Gschwendtner hat nach zwei Jahren Pause vom Trainergeschäft wieder neue Energie gefunden. „Der Fußball ist mir in der freien Zeit unglaublich abgegangen. Für mich war klar, dass ich ab der neuen Saison wieder eine Mannschaft trainieren möchte“, erzählt Gschwendtner. Bis zum Ende der Saison 2023/24 stand er bei den SF Fischbachau an der Seitenlinie. „Ich war überrascht, wie sich die Irschenberger um mich bemüht haben.“ Zudem reize ihn die neue Aufgabe, eine junge Mannschaft an den Herrenbereich heranzuführen.

„Es ist eher eine A-Jugend. Aber sie sind unglaublich ambitioniert und motiviert, einen erfolgreichen Offensivfußball zu spielen.“ Trotz der kompletten Neuausrichtung will er den TSV wieder zu alter Stärke führen. „Ich bin absolut erfolgsorientiert“, erklärt Gschwendtner. „Mir ist bewusst, dass man mit dem Umbruch vernünftig sein muss. Ein geordneter Mittelfeldplatz wird im ersten Jahr das Ziel sein.“ Mit der nötigen Ruhe wollen die Irschenberger eine neue Generation fördern, die in ein paar Jahren wieder oben mitspielen kann.