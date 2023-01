Thomas Graf ist neuer Trainer bei der SGM Schemmerhofen/Ingerkingen

Wieland war schon seit der Saison 19/20 Trainer und hatte mit der Mannschaft auch in seiner ersten Saison durch die Quotenregelung den Aufstieg von der Kreisliga B in die Kreisliga A geschafft. Laut FuPa-Datenbank ist Patrick Wieland zudem schon seit der Saison 13/14 Spieler bei den Aktiven und kann durchaus als ein Urgestein beim SV Schemmerhofen bezeichnet werden.



Neuer Trainer bei der abstiegsbedrohten SGM ist nun Thomas Graf (28), der schon seit der Saison 16/17 in der ersten Mannschaft beim SV Schemmerhofen (Bezirksliga Riß) spielt. Abteilungsleiter Ralf Weckenmann teilte der Schwäbischen Zeitung das die Abstiegsrelegation nach wie vor das Ziel bleibt. Als Co-Trainer wird ihn Manuel Geiger unterstützen.



Gleich nach der Winterpause am 26.03. steht das Spiel gegen den SV Stafflangen an, die aktuell nur 3 Punkte Vorsprung haben. Natürlich möchte der neue Coach Graf wie schon in der Vorrunde dieses Spiel gewinnen. Dabei mithelfen sollen auch einige Verletzte die zurückkehren und Neuzugang Marcel Link von der SGM Altheim/Schemmerberg.