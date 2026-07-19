Thomas Gerstner spricht erstmals über den Abstieg des VfR Warbeyen

GERSTNER Zunächst einmal dürfen die Verantwortlichen superstolz darauf sein, dass der VfR Warbeyen überhaupt in der 2. Bundesliga gespielt hat. Das ist vor allem auch der Verdienst meines Vorgängers Sandro Scuderi. Der Aufstieg ist das eine, sich auf diesem Niveau zu halten, ist aber noch einmal deutlich schwieriger. Es wäre eine leichte Ausrede, alles nur auf die Strukturen zu schieben. Aber sie spielen natürlich eine Rolle. Wenn du keine feste Kabine hast, ständig überlegen musst, auf welchem Platz du trainieren kannst oder plötzlich nur einen halben Platz zur Verfügung hast, dann ist das schwierig. Dazu kommen lange Anfahrtswege. Wenn Spielerinnen anderthalb oder zwei Stunden zum Training fahren und nebenbei noch arbeiten, studieren oder ihren Alltag organisieren müssen, dann ist das weit weg von Professionalität. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf an den Verein. Die Strukturen konnten mit den schnellen Aufstiegen gar nicht mitwachsen. Dafür hätte der VfR noch deutlich länger in der Regionalliga bleiben und sich Schritt für Schritt entwickeln müssen.