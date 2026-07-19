Thomas Gerstner spricht erstmals über den Abstieg des VfR Warbeyen

Herr Gerstner, seit ihrem Abschied vom VfR Warbeyen sind nun einige Wochen vergangen. Wie blicken Sie mit etwas Abstand auf Ihre Zeit am Duvenpoll zurück?
Thomas Gerstner übernahm den VfR Warbeyen im März in einer sportlich nahezu aussichtslosen Lage. Die erhoffte Wende im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga der Frauen blieb jedoch aus, der VfR verlor unter seiner Leitung auch die letzten acht Saisonspiele und stieg ab. Im Interview spricht Gerstner nun über seine Zeit in Warbeyen, die Ursachen des Abstiegs und die Zukunft des Vereins.
Herr Gerstner, seit ihrem Abschied vom VfR Warbeyen sind nun einige Wochen vergangen. Wie blicken Sie mit etwas Abstand auf Ihre Zeit am Duvenpoll zurück?
THOMAS GERSTNER Schon vor dem letzten Spiel in Mainz habe ich gesagt: Ich war hier anfangs für alle fremd und für mich war ebenfalls alles neu. Trotzdem haben wir uns bereits nach wenigen Tagen richtig gut verstanden. Bis heute stehe ich mit meinem Nachfolger Joel Kaworsky, mit dem Sportlichen Leiter Marcel Peters, mit Andreas Krznar, Sabine Barthel, Christian Nitsch und anderen in Kontakt. Da sind echte Freundschaften entstanden, die man sich nicht kaufen kann. Ich bin froh, dass ich da war. Ich bin froh, diese Menschen kennengelernt zu haben. Als Trainer habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Trotzdem ist es Ihnen in der kurzen Zeit nicht gelungen, eine Trendwende einzuleiten. Der VfR Warbeyen beendete die Saison mit nur sechs Punkten. Woran ist der VfR aus Ihrer Sicht in der 2. Bundesliga letztlich gescheitert?
GERSTNER Zunächst einmal dürfen die Verantwortlichen superstolz darauf sein, dass der VfR Warbeyen überhaupt in der 2. Bundesliga gespielt hat. Das ist vor allem auch der Verdienst meines Vorgängers Sandro Scuderi. Der Aufstieg ist das eine, sich auf diesem Niveau zu halten, ist aber noch einmal deutlich schwieriger. Es wäre eine leichte Ausrede, alles nur auf die Strukturen zu schieben. Aber sie spielen natürlich eine Rolle. Wenn du keine feste Kabine hast, ständig überlegen musst, auf welchem Platz du trainieren kannst oder plötzlich nur einen halben Platz zur Verfügung hast, dann ist das schwierig. Dazu kommen lange Anfahrtswege. Wenn Spielerinnen anderthalb oder zwei Stunden zum Training fahren und nebenbei noch arbeiten, studieren oder ihren Alltag organisieren müssen, dann ist das weit weg von Professionalität. Aber das ist überhaupt kein Vorwurf an den Verein. Die Strukturen konnten mit den schnellen Aufstiegen gar nicht mitwachsen. Dafür hätte der VfR noch deutlich länger in der Regionalliga bleiben und sich Schritt für Schritt entwickeln müssen.
Sie sind nicht der Erste, der Kritik an den Rahmenbedingungen übt. Wie groß war aber auch der sportliche Abstand zur Konkurrenz?
GERSTNER Natürlich hat der Mannschaft Qualität gefehlt. Auch das klingt aus Trainersicht schnell wie eine Ausrede, aber insgesamt muss man einfach sagen: Die Qualität hat für die 2. Bundesliga nicht gereicht. Gleichzeitig nehme ich mich da überhaupt nicht raus. Ich habe die letzten acht Spiele alle verloren. Grundsätzlich hätte ich schon gedacht, dass wir das eine oder andere Spiel noch knapper gestalten oder vielleicht sogar gewinnen können. Das ist mir nicht gelungen – wenngleich selbst sieben Siege wahrscheinlich nicht gereicht hätten. Es hätte ganz viele Wunder gebraucht. Mein Anspruch ist trotzdem ein anderer. Am Ende bin ich derjenige, der acht Spiele mit der Mannschaft gearbeitet hat, deshalb trage ich meinen Teil der Verantwortung.
Trotz des Abstiegs: Sie haben den Verein während ihres Engagements ein wenig kennenlernen können. Wie schätzen Sie die Perspektiven des VfR Warbeyen für die kommenden Jahre ein?
GERSTNER Ich glaube, dass die Qualifikation für die neu geschaffene 3. Liga schon ein Riesenerfolg wäre. Es gibt wieder einen großen Umbruch, aber ich kenne Joel sehr gut. Ich habe ihn damals selbst empfohlen und weiß, wie gut er mit jungen Spielerinnen arbeiten kann. Er ist sehr fordernd, aber auch sehr fördernd. Wenn ihm eine vernünftige Mannschaft zur Verfügung steht, halte ich einen Platz in der oberen Tabellenhälfte durchaus für realistisch. Ich stehe dem Verein auch weiterhin mit Rat zur Seite. Wenn die Verantwortlichen Fragen haben oder eine Einschätzung brauchen, können sie sich jederzeit bei mir melden.
Zum Abschluss noch der Blick auf Ihre eigene Zukunft: Was muss passieren, damit Sie wieder an die Seitenlinie zurückkehren?
GERSTNER Es gab schon Interesse von anderen Vereinen. Aber für mich ist klar: Wenn ich noch einmal als Trainer arbeite, dann nur unter vollprofessionellen Bedingungen. Die Zeit in Warbeyen war für mich in vielerlei Hinsicht lehrreich. Zeitlich, sportlich, strukturell war sie schwierig, menschlich aber unglaublich wertvoll. Deshalb bereue ich keine Sekunde.