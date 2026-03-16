Thomas Gerstner benennt die Baustellen des VfR Warbeyen schonungslos

Das sind die Problemstellen beim VfR – Foto: Thomas Thienel / Eibner

Der VfR Warbeyen hat beim Debüt von Thomas Gerstner eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Sand hielt der Tabellenletzte der 2. Frauen-Bundesliga lange gut mit und zeigte eine ordentliche Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Wie hat der neue Trainer seine Premiere erlebt – und was sagt er zum Auftritt seines Teams? Gerstner nimmt kein Blatt vor den Mund.