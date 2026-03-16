Thomas Gerstner benennt die Baustellen des VfR Warbeyen schonungslos

Der VfR Warbeyen hat beim Debüt von Thomas Gerstner eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Sand hielt der Tabellenletzte der 2. Frauen-Bundesliga lange gut mit und zeigte eine ordentliche Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Wie hat der neue Trainer seine Premiere erlebt – und was sagt er zum Auftritt seines Teams? Gerstner nimmt kein Blatt vor den Mund.
Im Vergleich zur 1:6-Niederlage beim FC Bayern München II überraschte Gerstner mit mehreren Veränderungen in der Startelf. Jana Barbara stand erstmals seit Mitte Dezember wieder auf dem Platz und führte den VfR Warbeyen direkt als Kapitänin auf den Platz. Die etatmäßige Spielführerin Moisa Verkuijl nahm zunächst auf der Bank Platz. Zudem feierten Marit Cleven und Aqsa Mushtaq ihr Startelf-Debüt.
Die Anfangsphase der Partie gehörte dem VfR, der sich gegen den Aufstiegsaspiranten keineswegs versteckte und früh anlief. Zwingende Chancen sprangen dabei jedoch nicht heraus, weil die Gerstner-Elf nach Ballgewinnen im letzten Drittel häufig die falsche Entscheidung traf. Auf der Gegenseite ging der SC Sand mit der ersten richtigen Gelegenheit in Führung.
In der 18. Minute wurde Pija Reininger im Zentrum auf die Reise geschickt und im Sechzehner schließlich von der hinterhereilenden Isa Hoevers gefällt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte SC-Kapitänin Julia Matuschewski sicher unten rechts. Bitter: Reininger war bei ihrer Aktion aus dem Abseits gestartet.
In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich weitere hochkarätige Chancen. In der 34. Minute rettete Haley Howard in höchster Not gegen die einschussbereite Reininger. Kurz vor der Pause behielt VfR-Keeperin Elena Milam im Eins-gegen-eins mit Reininger die Oberhand und hielt den VfR Warbeyen so im Spiel.
Die erste Gelegenheit nach dem Wiederanpfiff hatte die eingewechselte Moisa Verkuijl. Nach Zuspiel von Barbara schoss sie knapp links vorbei (46.). Fünf Minuten später stellte der Tabellenzweite bei einem Eckball auf 2:0 (51.). Denise Landmann machte die Hereingabe per Kopf scharf, Sarah Wiesner schob den Ball über die Linie.
Als Pija Reiniger in der 65. Minute auf links durchbrach und ihre gute Leistung mit dem Treffer zum 3:0 krönte, war die Partie entschieden. Dass Lotte Masseling in der Nachspielzeit bei einem Freistoß von Lillian Yordy immerhin noch zum 1:3-Endstand abstaubte, blieb Makulatur. Am Ende gab vor allem die Effizienz vor dem gegnerischen Tor den Ausschlag.
„Dass wir noch das Tor gemacht haben, hilft der Moral. Die Mannschaft hat bereits einiges so umgesetzt, wie ich mir das vorstelle“, sagte Gerstner. Der neue Warbeyener Trainer übte jedoch auch Kritik: „Es gibt immer noch viele Baustellen. Wir müssen die Bälle vorne mit mehr Qualität spielen und auf den Flügeln breiter stehen. Wir sind zu häufig nach innen gekommen“, sagte Gerstner.
Zu allem Überfluss sammelte auch die Konkurrenz im Tabellenkeller fleißig Punkte. Weil Eintracht Frankfurt II und Borussia Mönchengladbach ihre Spiele gewannen, beträgt der Rückstand des VfR Warbeyen zum rettenden Ufer nun bereits 14 Zähler. Damit droht der neu ausgerufene Kampf um den Klassenerhalt früh ins Leere zu laufen. Am kommenden Sonntag steht das nächste Sechs-Punkte-Spiel an. Der Gegner: Borussia Mönchengladbach.