Thomas Geist hält sein Wort: Die ersten Zugänge des SV Straelen stehen

Der SV Straelen treibt seinen eingeschlagenen Weg weiter voran: Mit Marc Bons und Veljko Mrdalj rücken zwei Eigengewächse in den Seniorenbereich auf - ein klares Signal im Aufstiegsrennen.
Der SV Straelen setzt ein deutliches Zeichen für die Zukunft und stärkt gezielt die Verbindung zwischen Jugend- und Seniorenbereich. Mit Bons und Mrdalj rücken zur kommenden Saison zwei Talente aus der eigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf. Beide Spieler haben sämtliche Jugendstationen beim SVS durchlaufen und stehen exemplarisch für den neuen Kurs des Vereins. Die eigene Nachwuchsarbeit soll künftig wieder eine zentrale Rolle spielen und langfristig die Basis für sportlichen Erfolg bilden.
Dass dieser Schritt kein Zufall ist, hatte Trainer Thomas Geist bereits im FuPa-Gespräch angekündigt. „Die Mannschaft zieht wirklich sehr, sehr gut mit. Der SV Straelen ist wieder auf einem guten Weg, und zwar im positiven Sinne: seriös, in Ruhe arbeitend, mit den Spielern vernünftig umgehend“, erklärte er den Vereinsmedien.
Zugleich betonte Geist die Bedeutung der Jugendarbeit für die zukünftige Entwicklung: „Wir werden auch Spieler, die aus der A-Jugend rauskommen, nächste Saison in die erste Mannschaft integrieren, sodass wir da auch noch mal aus Eigengewächsen heraus was bewegen werden.“
Sportlich befindet sich der SV Straelen mitten im Kampf um die Rückkehr in die Kreisliga A Kleve-Geldern. Der eingeschlagene Weg soll dabei nicht nur kurzfristig Erfolg bringen, sondern den Verein langfristig wieder als attraktive Adresse im regionalen Fußball etablieren. Mit der Integration von Bons und Mrdalj wird dieser Ansatz nun sichtbar - und unterstreicht den Anspruch, Schritt für Schritt eine stabile und nachhaltige Mannschaft aufzubauen.
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