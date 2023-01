Thomas Geist ist über die Kommunikation zum Wechsel von Baran Özcan enttäuscht. – Foto: Mandy Weeren

Thomas Geist ärgert Spielerwechsel „auf den letzten Drücker“ Die SV Hönnepel-Niedermörmter wird durch den Abgang von Baran Özcan kalt erwischt. Torjäger Pedro Cejas soll auf jeden Fall bleiben.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist einen Tag vor dem Jahreswechsel kalt erwischt worden. Mittelfeldspieler Baran Özcan teilte Trainer Thomas Geist am 30. Dezember mit, dass er nach der Winterpause nicht mehr für den abstiegsgefährdeten Landesligisten auflaufen wolle, sondern künftig das Trikot des Ligarivalen SV Scherpenberg tragen möchte. Der 30-Jährige habe, so Geist, als Grund für seinen Wechselwunsch genannt, „dass er noch einmal in der Oberliga spielen will“.

Das wird allerdings frühestens in der kommenden Saison der Fall sein. Und die Garantie dafür hat Özcan, der sich am 31. Dezember auch bei der SV Hö.-Nie. abgemeldet hat, nicht. Der SV Scherpenberg wird zwar allgemein als Aufstiegskandidat Nummer eins gehandelt und überwintert als Tabellenführer. Aber bei nur zwei Punkten Vorsprung vor dem Verfolger Mülheimer FC 97 kann sich der Moerser Klub seiner Sache nicht sicher sein, dass es für ihn ab dem Sommer in der fünfthöchsten Klasse um Punkte geht. Thomas Geist bringt zwar einerseits durchaus Verständnis für den Wunsch des Spielers auf, den Verein in der Winterpause verlassen zu wollen. „Das gehört einfach zum Geschäft“, sagt der erfahrene Coach. Andererseits ärgert ihn aber die Art und Weise, wie die Sache über die Bühne gegangen ist. Zum einen, „weil der Spieler uns auf den letzten Drücker informiert hat und wir deshalb selbst nicht mehr reagieren und die Lücke durch eine Neuverpflichtung schließen konnten“. Zum anderen stört ihn, „dass der SV Scherpenberg bislang keinen Kontakt zu uns aufgenommen hat“. Noch kein Kontakt mit Scherpenberg Das wird der Landesliga-Spitzenreiter aber irgendwann machen müssen, wenn er will, dass Baran Özcan in dieser Saison noch dabei helfen soll, das Ziel Aufstieg zu erreichen. Denn der Kicker wird nur dann für den SV Scherpenberg spielberechtigt sein, wenn der Klub sich mit der SV Hö.-Nie. auf eine Ablösesumme verständigt, die bei Wechseln in der Winterpause bekanntlich frei verhandelbar ist. Wenn die Vereine sich nicht einigen, wird Özcan von dem Tag an, an dem er sein letztes Spiel für die SV Hönnepel-Niedermörmter bestritten hat, für sechs Monate gesperrt.