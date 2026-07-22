Thomas Franke: „Alle sind heiß auf dieses Abenteuer Regionalliga“

– Foto: Stefan Fiebiger

Im FuPa-Teamcheck zieht Trainer Thomas Franke ein erstes Zwischenfazit beim RSV Eintracht 1949 vor dem Start in der Regionalliga Nordost. Der 38-jährige Coach, der zuletzt den Oberligisten TSG Neustrelitz trainiert hat, blickt auf die Vorbereitung zurück, ordnet die Qualitäten seines Kaders ein und skizziert die Erwartungen an die kommende Saison.

Der Einstand an der neuen Wirkungsstätte ist dem neuen Trainer rundum gelungen. Auf die Frage, wie gut er sich beim Klub eingelebt habe, zeigt sich der Coach sehr dankbar für das Miteinander. „Ja, definitiv. Alle haben versucht, mir die Eingewöhnung so leicht wie möglich zu machen, und das hat super geklappt. Dafür bin ich den Leuten sehr dankbar und hoffe, dass wir als Team weiterhin so auftreten, wie ich es bis jetzt kennengelernt habe“, sagt Thomas Franke gegenüber FuPa.

Fokus auf Entwicklung statt auf Testergebnisse

Die Sommermonate nutzte das Team intensiv, um sich physisch wie taktisch auf die Regionalliga einzustellen. Mit dem Verlauf der Vorbereitung und der Testspiele zeigt sich der Trainer zufrieden, ordnet die Resultate jedoch realistisch ein: „So kann man zufrieden sein, aber natürlich in Bezug auf die Ergebnisse werden wir das nicht überbewerten. Wir konnten viel trainieren, an unseren Prinzipien arbeiten und sind alle sehr gut durch die Vorbereitung gekommen.“

Charakterstarke Neuzugänge und wachsames Auge auf dem Markt

Großen Wert legt der Trainer auf die schrittweise Integration der neuen Akteure. Die Einstellung der Zugänge hebt er dabei lobend hervor: „Alle Jungs sind bereit, alles zu tun, und das im Team. Jeder bringt gewisse Qualitäten mit und eine gewissen Unbekümmertheit, die wir brauchen werden. Alle Neuzugänge haben sich gut integriert, und darauf wird es ankommen, als Team zu funktionieren.“

Angesprochen auf weitere personelle Bewegung im Kader erklärt er zu möglichen Zugängen: „Wenn sich für uns als Verein noch Möglichkeiten ergeben, werden wir die Augen sicher nicht verschließen.“ Auf die Frage, ob sich noch Abgänge andeuten, antwortet der Trainer kurz und bestimmt: „Nein.“

Die Unbekümmertheit als Trumpf im Abstiegskampf

Der Aufsteiger setzt im Kampf um den Verbleib in der Regionalliga auf Zusammenhalt und das Element der Überraschung. Die Vorfreude auf die neue Liga ist im gesamten Umfeld greifbar. „Alle sind heiß auf dieses Abenteuer Regionalliga, und viele unserer Spieler sind Unbekannte, was ein Vorteil sein kann“, betont der Coach. Die sportliche Zielsetzung für die anstehenden Wochen bleibt dabei klar definiert: „Ganz klar der Klassenerhalt. Zusätzlich wollen wir im Pokal eine gute Rolle spielen.“

Ein dichtes Feld im Kampf um die Spitzenplätze

Im Ringen um die vorderen Tabellenplätze erwartet der RSV-Trainer eine hohe Leistungsdichte und benennt konkrete Anwärter. „Mit ihren Verpflichtungen hat sich Altglienicke, neben Halle und Jena, natürlich in eine gewisse Favoritenrolle gebracht, aber ich könnte wahrscheinlich die halbe Liga als Favoriten aufzählen“, blickt der Trainer auf die Konkurrenz.

Mutiger Auftakt beim BFC Preussen

Am Samstag, dem 25. Juli, um 14 Uhr steht nun das erste Punktspiel beim BFC Preussen bevor. Der Eintracht-Trainer fordert von seiner Mannschaft von Beginn an volle Leidenschaft und eine klare Haltung auf dem Platz: „Dass wir unsere Prinzipien umsetzen und mutig auftreten. Als Team gegen alle Widerstände ankämpfen und alles auf dem Platz lassen.“