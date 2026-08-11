Thomas Eikel freut sich auf neue Rolle als Cheftrainer Der SV Weiden startet mit einigen personellen Veränderungen in die neue Bezirksliga-Saison. von Niklas Lohrer · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Niklas Boedts übernimmt in der neuen Saison die Rolle als (teilweise) spielender Co-Trainer. – Foto: Rocco Bartsch

Nach einer sorgenfreien vergangenen Saison startet beim SV Weiden ein neues Kapitel. Unter Adrian Student erreichte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit einen guten sechsten Tabellenplatz und hielt sich aus dem Abstiegskampf heraus. Zur neuen Spielzeit übernimmt mit Thomas Eikel der bisherige Co-Trainer das Kommando. Nach zwei Jahren an der Seite von Student geht er in seine erste Saison als Cheftrainer und möchte den eingeschlagenen Weg mit seiner Mannschaft fortsetzen.

Fünf Siege aus fünf Testspielen Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Eikel zufrieden. In den ersten Wochen lag der Fokus insbesondere auf den körperlichen Grundlagen. „Die Vorbereitung verläuft aktuell nach Plan. In den ersten Wochen haben wir intensiv an der Grundfitness gearbeitet und uns auf ein bis zwei Schwerpunkte fokussiert, die uns im Laufe der Saison besonders wichtig sind.“ Auch die bisherigen Testspielergebnisse stimmen den neuen Cheftrainer positiv. Alle fünf Testspiele konnten bislang gewonnen werden. Gleichzeitig weiß er, dass bis zum Saisonstart noch einiges zu tun ist: „Die Ergebnisse der bisherigen Testspiele waren positiv, dennoch liegt natürlich noch viel Arbeit vor uns.“

Weiden muss wichtige Abgänge kompensieren Personell steht der SV vor einigen Herausforderungen. Mit Jeongwoo Choi wechselt der Topscorer der vergangenen Saison zum SC Elsdorf. Erik Weber zieht es aufgrund eines Umzugs zum SC St. Jöris II. Zudem beendet Vereinsikone Alex Birk seine aktive Laufbahn. Gerade dessen Abschied wiegt für Eikel schwer: „Besonders Alex hinterlässt auch neben dem Platz eine große Lücke.“ Damit nicht genug: Im Laufe der Hinrunde muss Weiden auf zwei weitere Leistungsträger verzichten. Daniel Mirlach kehrt nach abgeschlossenem Studium in seine Heimat zurück, während Philipp Solf ein Auslandssemester absolviert. Dennoch blickt Eikel optimistisch auf seinen Kader: „Diese Abgänge werden wir gemeinsam als Team auffangen. Unsere Neuzugänge haben in den ersten Trainingswochen bereits einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und werden uns dabei helfen.“ Eine zusätzliche Verstärkung könnten einige Rückkehrer darstellen. Mehrere Langzeitverletzte aus der vergangenen Saison sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.