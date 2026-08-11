Thomas Eikel freut sich auf neue Rolle als Cheftrainer

Nach einer sorgenfreien vergangenen Saison startet beim SV Weiden ein neues Kapitel. Unter Adrian Student erreichte die Mannschaft in der vergangenen Spielzeit einen guten sechsten Tabellenplatz und hielt sich aus dem Abstiegskampf heraus. Zur neuen Spielzeit übernimmt mit Thomas Eikel der bisherige Co-Trainer das Kommando. Nach zwei Jahren an der Seite von Student geht er in seine erste Saison als Cheftrainer und möchte den eingeschlagenen Weg mit seiner Mannschaft fortsetzen.
Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Eikel zufrieden. In den ersten Wochen lag der Fokus insbesondere auf den körperlichen Grundlagen. „Die Vorbereitung verläuft aktuell nach Plan. In den ersten Wochen haben wir intensiv an der Grundfitness gearbeitet und uns auf ein bis zwei Schwerpunkte fokussiert, die uns im Laufe der Saison besonders wichtig sind.“
Auch die bisherigen Testspielergebnisse stimmen den neuen Cheftrainer positiv. Alle fünf Testspiele konnten bislang gewonnen werden. Gleichzeitig weiß er, dass bis zum Saisonstart noch einiges zu tun ist: „Die Ergebnisse der bisherigen Testspiele waren positiv, dennoch liegt natürlich noch viel Arbeit vor uns.“
Personell steht der SV vor einigen Herausforderungen. Mit Jeongwoo Choi wechselt der Topscorer der vergangenen Saison zum SC Elsdorf. Erik Weber zieht es aufgrund eines Umzugs zum SC St. Jöris II. Zudem beendet Vereinsikone Alex Birk seine aktive Laufbahn. Gerade dessen Abschied wiegt für Eikel schwer: „Besonders Alex hinterlässt auch neben dem Platz eine große Lücke.“ Damit nicht genug: Im Laufe der Hinrunde muss Weiden auf zwei weitere Leistungsträger verzichten. Daniel Mirlach kehrt nach abgeschlossenem Studium in seine Heimat zurück, während Philipp Solf ein Auslandssemester absolviert.
Dennoch blickt Eikel optimistisch auf seinen Kader: „Diese Abgänge werden wir gemeinsam als Team auffangen. Unsere Neuzugänge haben in den ersten Trainingswochen bereits einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und werden uns dabei helfen.“ Eine zusätzliche Verstärkung könnten einige Rückkehrer darstellen. Mehrere Langzeitverletzte aus der vergangenen Saison sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.
Nach dem sechsten Platz in der Vorsaison bleibt man beim SV Weiden hinsichtlich der Zielsetzung zurückhaltend. Zunächst sollen möglichst schnell die nötigen Punkte für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga gesammelt werden. „Unser erstes Ziel ist es, so schnell wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ Eikel verweist dabei auch auf die Voraussetzungen im Vergleich zur Konkurrenz: „Mit den im Vergleich zu vielen anderen Teams der Liga deutlich geringeren finanziellen Möglichkeiten wäre es vermessen, von anderen Zielen zu sprechen.“ Wie weit es für seine Mannschaft darüber hinaus gehen kann, soll sich im Verlauf der Hinrunde zeigen.
Die Bezirksliga Staffel 3 erwartet Eikel in dieser Saison erneut stark und ausgeglichen. Zwei Mannschaften sieht er aufgrund ihrer Transferaktivitäten besonders weit vorne. „Mannschaften wie Birkesdorf und Lendersdorf haben sich hochkarätig verstärkt und gehen für mich als Favoriten auf den Aufstieg in die Saison.“ Auch Langerwehe und Horrem traut der Weidener Coach zu, im oberen Tabellenbereich mitzumischen. Ebenso hat er den Nachbarn SV Lövenich/Widdersdorf auf dem Zettel. Dort werde entscheidend sein, wie gut die personellen Abgänge kompensiert werden können.
Einen Aufsteiger nennt Eikel als möglichen Überraschungskandidaten: „Mit der Euphorie des Aufstiegs und einem guten, jungen Kader traue ich dem SV Rheidt zu, eine starke erste Bezirksliga-Saison zu spielen.“
Für Eikel selbst beginnt mit dem Saisonstart ein neuer Abschnitt. Nach zwei Jahren als Co-Trainer trägt er erstmals die Verantwortung als Chefcoach. „Als Trainerneuling liegen natürlich einige Herausforderungen vor mir. Nach zwei Jahren als Co-Trainer unter Adrian Student, der mir als Trainer sehr viel mitgegeben hat, freue ich mich nun sehr auf meine erste Saison als Cheftrainer.“
Unterstützt wird er dabei von Niklas Boedts, der als teilweise spielender Co-Trainer fungieren wird. „Mit seiner Erfahrung und seiner großen Vereinstreue über die letzten Jahre ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe.“
Während auf dem Platz einige Veränderungen anstehen, herrscht im Umfeld weiterhin Kontinuität. Torwarttrainer Daniel Grün und der Sportliche Leiter Udo Übach bleiben dem Verein erhalten. „Das gibt uns die nötige Stabilität, um gemeinsam die kommende Saison anzugehen.“