Thomas Bromma verlängert bei den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Thomas Bromma war in der Winterpause zu den Stuttgarter Kickers zurückgekehrt. Auch in der kommenden Spielzeit wird er das Torhüterteam der Blauen ergänzen. Bereits von 2019 bis 2022 stand er im Aufgebot der Kickers.

Die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag mit Thomas Bromma verlängert. Der 33-jährige Torhüter wird damit auch in der kommenden Saison zum Kader der Blauen gehören.

Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers, sagt:

„Thomas kennt den Verein und sein Umfeld sehr gut. Er hat sich nach seiner Rückkehr im Winter nahtlos eingefügt und seine Rolle jederzeit professionell ausgefüllt. Mit seiner Erfahrung und seiner positiven und authentischen Persönlichkeit ist er ein wichtiger Bestandteil unseres Torhüterteams. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Thomas Bromma sagt: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison das Trikot der Stuttgarter Kickers zu tragen. Für mich ist es etwas Besonderes, Teil dieses Vereins zu sein. Ich werde weiterhin alles dafür tun, die Mannschaft in meiner Rolle bestmöglich zu unterstützen und meinen Beitrag für eine erfolgreiche Saison zu leisten.“