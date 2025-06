Thomas Brombach tritt als Trainer des VfR Willstätt zurück

Nach der Niederlage am 28. Spieltag zu Hause gegen den FSV Altdorf war der Abstieg des VfR Willstätt in die Kreisliga A besiegelt. Nachdem der VfR in den letzten neun Jahren stets im Bezirksoberhaus gespielt hatte und in der Saison 2017/18 sogar ein Jahr in der Landesliga, geht es in der kommenden Saison wieder in die Kreisliga A. In der letzten Woche hat VfR-Trainer Thomas Brombach die Verantwortlichen und am Wochenende auch die Mannschaft über seinen Rücktritt zum Saisonende informiert.

Nachdem man im Oktober nach acht Spielen mit zwölf Punkten einen guten Saisonstart hingelegt hatte, konnten sich die Verantwortlichen des VfR und das Trainerteam frühzeitig auf eine Verlängerung für die neue Saison verständigen. Leider kamen im weiteren Saisonverlauf nur weitere zwölf Punkte hinzu, sodass der VfR den Weg in die Kreisliga A gehen muss. Brombach übernahm den VfR Willstätt zur Rückrunde im Frühjahr 2022, zunächst im Trainerteam mit Eimen Kelbi. Gemeinsam erreichte man in der Saison 22/23 mit dem dritten Platz in der Bezirksliga eine der erfolgreichsten Platzierungen der letzten Jahre.