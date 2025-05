Thomas Bösl wird Co-Spielertrainer beim SV Trisching/ Rottendorf

Zur neuen Saison 2025/26 beginnt für Thomas Bösl nach vielen erfolgreichen Jahren beim TuS Schnaittenbach ein neues Kapitel: Der Offensivspieler schließt sich dem SV Trisching an und übernimmt dort die Rolle des Co-Spielertrainers. An der Seite von Cheftrainer Martin Heimler will Bösl nicht nur auf dem Platz seine Klasse zeigen, sondern auch im Trainerteam seine Erfahrungen einbringen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln.

Beim TuS Schnaittenbach zählte Bösl über viele Jahre zu den prägenden Figuren. In der vergangenen Bezirksligasaison erzielte er 11 Treffer in 26 Einsätzen. Insgesamt kommt der Torjäger laut FuPa-Statistik auf beeindruckende 255 Spiele im TuS-Trikot, in denen er 228 Tore und 91 Vorlagen beisteuerte – eine außergewöhnliche Bilanz.