Thomas Baumer: "Das könnte ein gutes Match ergeben"

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Der größere Kader war eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der vergangenen Saison. „Wir haben gemerkt, dass unser Kader zu klein war“, sagt Baumer. Mit zehn Neuzugängen wurde deshalb gezielt nachgelegt. Bislang zieht der Trainer ein positives Fazit. „Die Spieler passen gut zusammen und integrieren sich hervorragend.“ Besonders die Mischung stimmt ihn optimistisch. „Wir haben eine gute Balance zwischen jungen, kreativen Spielern und erfahrenen Akteuren sowie eine gute Mischung aus eigener Jugend und Neuzugängen. Das könnte ein gutes Match ergeben.“

Was ist drin in der Saison?

Nach zwei Jahren im Tabellenmittelfeld möchte der FC Delhoven den Blick wieder nach oben richten. „Wir wollen uns weiterentwickeln und nicht stagnieren“, sagt Baumer. Eine Favoritenrolle lehnt der Trainer dennoch ab. „Nach den Ergebnissen der vergangenen Jahre wäre das vermessen – auch wenn wir den Kader verstärkt haben.“ Als Topfavoriten sieht er den SV Rosellen, dahinter traut er auch dem SV Glehn, dem VfR Büttgen und den Sportfreunden Vorst eine starke Saison zu. Delhoven selbst möchte „eine gute Rolle in der Liga spielen und eine positive Dynamik entwickeln“.