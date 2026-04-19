Thomas Andre schießt Habach in letzter Minute zum Heimsieg

ASV Habach vs SV Münsing – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der ASV Habach gewinnt gegen Münsing mit 2:1. Thomas Andre trifft spät zum Dreier im packenden Duell.

Es hat etwas Anlauf gebraucht, jetzt aber passt die Kreisliga-Bilanz beim ASV Habach. Nach dem Auswärtssieg in Waldram sicherte sich die Elf von Michael Schmid einen Last-Minute-Dreier gegen Münsing. Gefeierter Held war Thomas Andre, dem der späte Siegtreffer zum 2:1 gelang. Zuletzt hatte er mit Hochkarätern gegen Berg den Ausgleich, gegen Murnau gar das Siegtor auf dem Schlappen. Groß war auch die Freude bei Schmid: „Wir haben immer daran geglaubt, deswegen war es auch einigermaßen verdient.“

Beide Teams hätten die Partie für sich entscheiden können. Münsing im zweiten Abschnitt durch zwei Konter, die sie „zum Glück nicht sauber ausgespielt haben“. Dass die Partie nach dem Seitenwechsel mit offenem Visier geführt wurde, imponierte dem Coach. „War dann ein geiles Spiel“ – und hätte durch zwei Aktionen der Heimelf noch getoppt werden können. Als nach einem Eckball ein Gästeakteur den Ball mit der Hand auf der Torlinie klärte, orchestrierten die ASV-Fans ein lautstarkes „Hand“. Doch der Elfmeterpfiff und ein möglicher Platzverweis blieben aus. Pech hatte derweil Florian Neuschl, dessen Linksschuss aus rund 25 Metern an die Querlatte klatschte.

Habach begann stark, setzte Akzente und wurde mit dem frühen Führungstreffer durch Tobias Habersetzer belohnt. Der ASV-Kapitän schnappte sich am Sechzehner-Eck den Ball, zog zur Mitte und schloss präzise ins kurze Toreck ab – 1:0. Nach einiger Zeit wurde der ASV dann ein wenig passiv. „Etwas den Zugriff verloren und um den Ausgleich gebettelt“, resümiert Schmid. Der fiel dann vor dem Pausenpfiff. Ein hohes Zuspiel der ASV-Abwehr erreichte SV-Torjäger Hans Zachenbacher, der sich gegen Keeper Felix Schürgers behauptete – der ASV drohte, zu Hause abermals sieglos vom Platz zu gehen. Doch dann setzte sich Andre im Gewühl durch und markierte den elften Saisonerfolg des Bezirksliga-Absteigers.