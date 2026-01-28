Thies Kochanski: Der ewige Ritter von Hohenwestedt verlängert Allrounder ab 2026/27 in der 10. Saison in der Liga von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

Thies Kochanski (li., MTSV Hohenwestedt). – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer Welt, in der Fußballkarrieren als Transfer-Tango durch viele Vereine verlaufen, glänzt Thies Kochanski als sympathischer Sonderfall: ein Spieler, der seinem Verein seit Jahren die Treue hält. Der 27-jährige Offensivallrounder ist eine feste Größe beim MTSV Hohenwestedt, dem kämpferischen Oberligisten aus dem grünen Herzen Schleswig-Holsteins. Nun einigten sich beide Seiten auf ein weiteres Jahr gemeinsamer Freuden und Leiden.

Vorausschauender und erfolgreicher Torjäger Kochanski kickt seit seiner Jugend für den MTSV, ist also sozusagen im „Stammsitz“ verwurzelt wie eine Eiche auf der Dorfwiese – und das seit mindestens 2017 offiziell im Senioren-Team. Dass Kochanski Tore schießen kann, versteht sich von selbst. In zahlreichen Partien hat er sich als verlässlicher Knipser erwiesen. Seine Nase für den gefährlichen Ball ist ebenso unverkennbar. Vater Udo, einst Trainer beim MTSV, hat ihm fußballerisch einiges mit auf den Weg gegeben.

Thies Kochanski (MTSV Hohenwestedt) blickt schon voraus. – Foto: Ismail Yesilyurt

Ein Herz für Hohenwestedt Während andere Spieler wie nomadische Karawanen von Verein zu Verein ziehen, ist der auch schon umworbene Offensivspieler geblieben – ist der Typ „Mr. Loyal“. Bis heute fühlt sich Kochanski seinem Heimatverein verbunden, als läge dort sein fußballerisches Herzstück. „Thies’ Loyalität zum Verein ist außergewöhnlich. Sowohl im Mittelfeld als auch vorne in der Spitze ist er beim MTSV nicht mehr wegzudenken. Seine Trefferquote ist überragend. Durch seine starke Antizipation im Spiel profitiert das gesamte Team. Wir freuen uns sehr, dass Thies seine hohe Qualität weiterhin für den MTSV einbringt“, so MTSV-Cheftrainer Arend Müller auf dem Instagram-Kanal der Mannschaft aus dem Zentrum von Schleswig-Holstein nach der Vertragsverlängerung.

Prägende Figur einer erfolgreichen Ära Der Traum aller Schwiegermütter hat die erfolgreiche MTSV-Ära ordentlich mitgeprägt. 2017 spielte Hohenwestedt in der Verbandsliga West, stieg mit 30 Toren von Greenhorn Thies auf und robbte sich peu à peu über den Abstiegskampf in der Landesliga in die Oberliga Schleswig-Holsteins. Mit 119 Toren von Thies Kochanski in 183 Ligaspielen.

Thies Kochanski (MTSV Hohenwestedt) gegen Julius Alt (li.) für Kilia Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt