Thierry Tazemeta wird ein Roter Teufel

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der 18-Jährige wurde zudem erstmalig in der U15 in die österreichische Nachwuchs-Nationalmannschaft berufen und kam seitdem in jedem Jahrgang regelmäßig zu Einsatzzeiten. Kürzlich wurde er für den Lehrgang der österreichischen U21 nominiert, bei dem sich der Nachwuchs des ÖFB auf die Qualifikationsspiele zur U21-Europameisterschaft vorbereitet hat.

In Österreich geboren, machte Tazemeta seine ersten Schritte in der Nachwuchsakademie von St. Pölten, ehe er 2024 ins Nachwuchsleistungszentrum von Bundesligist Borussia Dortmund wechselte. Für die Schwarz-Gelben kam der gelernte Flügelspieler in der U17 und U19 insgesamt zu 45 Einsätzen und erzielte dabei 21 Tore.

„Mit Thierry konnten wir ein internationales Top-Talent für uns gewinnen. Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar. Mit ihm gehen wir weiter unseren Weg, unseren Kader mit jungen Talenten zu verstärken, die wir fördern wollen und denen wir die Möglichkeit bieten, sich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

„Man sagt zu einem Klub wie dem 1. FC Kaiserslautern, der so viel Tradition hat, nicht Nein. Als die Anfrage kam, habe ich direkt große Augen bekommen und mich sehr gefreut. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe direkt viel Vertrauen in mich gespürt. Mit dem Weg, den der 1. FC Kaiserslautern in den kommenden Jahren gehen möchte, kann ich mich identifizieren. Deshalb finde ich, dass der Schritt hierher für mich persönlich und für meine sportliche Weiterentwicklung richtig ist. Ich möchte gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein und freue mich schon auf die Fans“, erklärte Thierry Tazemeta zu seiner Verpflichtung.