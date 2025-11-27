Thiering & Verst bleiben Concordia treu

Foto (v.l.n.r.): Fußballvorstand Rene Rautand, Thorsten Sabel, Simon Thiering, Alexander Verst – Foto: SV Concordia Emsbüren

Mit Thiering und Verst in die Saison 2026/27 - Concordia setzt auf Kontinuität und Aufbruchsstimmung

Foto (v.l.n.r.): Fußballvorstand Rene Rautand, Thorsten Sabel, Simon Thiering, Alexander Verst – Foto: SV Concordia Emsbüren

Der SV Concordia Emsbüren stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft: Cheftrainer Simon Thiering und Co-Trainer Alexander Verst werden auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der 1. Herren stehen. Das bewährte Duo geht damit bereits in seine dritte gemeinsame Spielzeit beim SVCE. Ebenfalls erfreulich: Torwart-Trainer Thorsten Sabel bleibt dem Trainerteam erhalten und sorgt damit für zusätzliche Stabilität. Der Fußballvorstand zeigt sich hochzufrieden mit der Arbeit des Trainerstabes. Unter ihrer Leitung hat sich die junge Mannschaft nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch durch starken Teamgeist und klare spielerische Fortschritte überzeugt. Der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga war dabei ein erster Meilenstein. Aktuell steht das Team zur Saisonhalbzeit sicher im Mittelfeld und hat sich eine vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Saisonverlauf erarbeitet.