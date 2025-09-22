Thier glänzt als Vorlagengeberin: Jeddingen feiert 2:0 gegen Apensen

In der Frauen-Landesliga Lüneburg hat der MTV Jeddingen am 7. Spieltag den TSV Apensen mit 2:0 besiegt. Beide Treffer wurden von Hanna Thier vorbereitet.

Jeddingen übernahm von Beginn an die Kontrolle und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten. „Apensen hatte keinen gefährlichen Torabschluss. Wenn einmal etwas aufs Tor kam, dann aus großer Distanz und immer zentral, sodass unsere Keeperin Denise Schloemer keinerlei Probleme hatte“, erklärte MTV-Trainer Markus Schwarz. Dennoch verpasste sein Team zunächst mehrfach die Führung, drei hundertprozentige Chancen blieben in der ersten Halbzeit ungenutzt.

Kurz vor der Pause belohnte sich Jeddingen doch noch. Thier legte auf Emelie Rosebrock-Heemsoth ab, die den Ball in der 45. Minute zur 1:0-Führung verwandelte. Auch nach Wiederanpfiff blieben die Gastgeberinnen überlegen. In der 55. Minute setzte Thier Kamilla Smyczek in Szene, die zum 2:0 traf.

Schwarz sah trotz des Erfolgs klare Defizite: „Wir haben viele Fehler gemacht und am Ende muss man klar sagen, dass ein großes Manko war, dass wir die Tore nicht gemacht haben. Wenn es 5:0 ausgegangen wäre, wäre das in Ordnung gewesen.“ Zwar ließen die Gastgeberinnen auch nach der Pause weitere Chancen liegen, doch defensiv blieb das Team stabil.