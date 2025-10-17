Thielker vor der Partie: „Wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen

– Foto: Philipp Reichelt

Nach der ernüchternden 1:3-Niederlage im Derby gegen Drakenburg wartet auf den RSV Rehburg am Sonntag (15 Uhr) die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gastiert beim TuS Sudweyhe – einem offensivstarken Gegner, der vor allem auf heimischem Platz regelmäßig für Tore sorgt.

RSV-Trainer Thielker weiß, was auf sein Team zukommt: „Am Sonntag geht’s mal wieder vor die Stadttore von Bremen zum TuS Sudweyhe. Uns erwartet eine offensive Mannschaft mit viel Bewegung nach vorne.“ In der Tat hat Sudweyhe, trotz zuletzt klarer 0:4-Niederlage in Bückeburg, vor allem in den Heimspielen regelmäßig überzeugt. So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe RSV Rehburg Rehburg 15:00 PUSH

Ein besonderes Kapitel verbindet beide Teams: In der vergangenen Rückrunde feierte Rehburg einen furiosen 6:0-Erfolg gegen Sudweyhe – ein Sieg, den Thielker noch in bester Erinnerung hat. „Der 0:6-Sieg in der Rückrunde hatte uns zur damaligen Zeit sehr geholfen und beim TuS anscheinend Narben hinterlassen“, so der Trainer. „Uns ist bewusst, dass damals beim TuS einige Stammkräfte gefehlt haben. In der gemeinsamen Historie gab es oftmals viele Tore, deswegen wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen.“ Sechs Ausfälle, aber Hoffnung auf Reaktion