Thielker vor der Partie: „Wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen

Nach der ernüchternden 1:3-Niederlage im Derby gegen Drakenburg wartet auf den RSV Rehburg am Sonntag (15 Uhr) die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Markus Thielker gastiert beim TuS Sudweyhe – einem offensivstarken Gegner, der vor allem auf heimischem Platz regelmäßig für Tore sorgt.
RSV-Trainer Thielker weiß, was auf sein Team zukommt: „Am Sonntag geht’s mal wieder vor die Stadttore von Bremen zum TuS Sudweyhe. Uns erwartet eine offensive Mannschaft mit viel Bewegung nach vorne.“ In der Tat hat Sudweyhe, trotz zuletzt klarer 0:4-Niederlage in Bückeburg, vor allem in den Heimspielen regelmäßig überzeugt.
Ein besonderes Kapitel verbindet beide Teams: In der vergangenen Rückrunde feierte Rehburg einen furiosen 6:0-Erfolg gegen Sudweyhe – ein Sieg, den Thielker noch in bester Erinnerung hat. „Der 0:6-Sieg in der Rückrunde hatte uns zur damaligen Zeit sehr geholfen und beim TuS anscheinend Narben hinterlassen“, so der Trainer. „Uns ist bewusst, dass damals beim TuS einige Stammkräfte gefehlt haben. In der gemeinsamen Historie gab es oftmals viele Tore, deswegen wissen wir, worauf wir uns einstellen müssen.“
Sechs Ausfälle, aber Hoffnung auf Reaktion
Personell muss der RSV erneut improvisieren. Neben den verletzten Christopher Lemme, Delbrin Haso und Romeo Aron Laubinger fehlen auch Braedikow (privat) sowie Kaan und Eren Aydin und Weißkerber, die zeitgleich in der zweiten Mannschaft im Einsatz sind. Dennoch gibt sich Thielker zuversichtlich, die jüngste Heimniederlage vergessen zu machen.
„Wir haben die Qualität, auch auswärts gefährlich zu werden“, betont der Coach. Entscheidend sei, die Balance zwischen stabiler Defensive und schnellen Umschaltmomenten zu finden – eine Formel, die Rehburg beim 3:1-Sieg in Bückeburg bereits erfolgreich umgesetzt hatte.
Sudweyhe will Wiedergutmachung
Auch die Gastgeber dürften mit Wiedergutmachung im Kopf antreten. Nach dem 0:4 in Bückeburg und einer Roten Karte gegen Maik Behrens steht der TuS unter Druck, die starke Anfangsphase der Saison zu bestätigen. Mit 17:17 Toren nach zehn Spieltagen präsentiert sich Sudweyhe bislang als typisches „Achterbahn-Team“ – stark nach vorn, anfällig nach hinten.