Thielker fordert Reaktion: „Defensivarbeit muss von allen kommen" RSV Rehburg unter Zugzwang gegen Heiligenfelde

Am Sonnabend (20.09., 14 Uhr) empfängt der RSV Rehburg mit dem SV Heiligenfelde ein Team aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga. Während die Gäste in sechs Spielen noch keinen Sieg feiern konnten, steht auch Rehburg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie unter Druck. Trainer Markus Thielker erwartet eine „kampfbetonte Partie“ und fordert eine klare Reaktion seiner Mannschaft.

Die Situation ist eindeutig: Nach der 2:4-Niederlage in Steimbke wartet der RSV weiter auf den ersten Zähler im September. „Wir wollen zu Hause endlich einen Dreier einfahren, um mit einem guten Gefühl eine Woche drauf nach Bückeburg reisen zu können“, sagt Thielker – und nimmt sein Team in die Pflicht: „Es wird Zeit, dass wir lernen, dass Defensivarbeit von allen Spielern gelebt werden muss.“ Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg SV Heiligenfelde Heiligenfeld 14:00 PUSH

Beim 2:4 in Steimbke reichten eine frühe Führung durch Marek Gilke und ein später Treffer von Usman Obisesan nicht aus, um Zählbares mitzunehmen. Wieder offenbarte Rehburg in der Rückwärtsbewegung Schwächen – ein Muster, das sich durch die letzten Wochen zieht. Heiligenfelde: Schwach gestartet, aber zuletzt mit Achtungszeichen