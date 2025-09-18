Thielker fordert Reaktion: „Defensivarbeit muss von allen kommen“

Am Sonnabend (20.09., 14 Uhr) empfängt der RSV Rehburg mit dem SV Heiligenfelde ein Team aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga. Während die Gäste in sechs Spielen noch keinen Sieg feiern konnten, steht auch Rehburg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie unter Druck. Trainer Markus Thielker erwartet eine „kampfbetonte Partie“ und fordert eine klare Reaktion seiner Mannschaft.
Die Situation ist eindeutig: Nach der 2:4-Niederlage in Steimbke wartet der RSV weiter auf den ersten Zähler im September. „Wir wollen zu Hause endlich einen Dreier einfahren, um mit einem guten Gefühl eine Woche drauf nach Bückeburg reisen zu können“, sagt Thielker – und nimmt sein Team in die Pflicht: „Es wird Zeit, dass wir lernen, dass Defensivarbeit von allen Spielern gelebt werden muss.“
Beim 2:4 in Steimbke reichten eine frühe Führung durch Marek Gilke und ein später Treffer von Usman Obisesan nicht aus, um Zählbares mitzunehmen. Wieder offenbarte Rehburg in der Rückwärtsbewegung Schwächen – ein Muster, das sich durch die letzten Wochen zieht.
Heiligenfelde: Schwach gestartet, aber zuletzt mit Achtungszeichen
Der SV Heiligenfelde steht mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. Immerhin: Gegen Spitzenreiter VfL Bückeburg hielt das Team bis in die Nachspielzeit ein 0:0, ehe ein spätes Gegentor in Minute 90+1 die Niederlage besiegelte. Dabei spielte Bückeburg nach einem frühen Platzverweis gegen Mario Homeier ab der 11. Minute in Unterzahl. Die Leistung Heiligenfeldes deutet jedoch an, dass der Tabellenstand nicht mit fehlender Widerstandskraft verwechselt werden sollte.
Sechs Ausfälle beim RSV
Leicht wird die Aufgabe für Rehburg nicht – auch aufgrund zahlreicher personeller Ausfälle. Mit Thore Busse (verletzt), Talha Baykus (beruflich), Reimann, Dökel sowie Kaan und Eren Aydin (alle privat verhindert) fehlen gleich sechs Akteure. Zudem ist offen, wie stark angeschlagene Spieler wie Ivan Hasso oder Finn Isocki ins Spiel eingebunden werden können.
Thielker: „Wollen den Herbst nicht ungemütlich werden lassen“
„Der September ist bisher punktlos verlaufen – das darf sich nicht fortsetzen“, mahnt Thielker. „Gegen Heiligenfelde wollen wir den Bock umstoßen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Herbst (nass-)kalt und ungemütlich wird – weder sportlich noch stimmungstechnisch.“