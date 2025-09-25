Thielker-Elf gastiert in Bückeburg – "Vielleicht unsere größte Chance"

Der achte Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover führt den RSV Rehburg zum bislang unangefochtenen Tabellenführer: Am Sonntag (15 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Markus Thielker beim VfL Bückeburg an – einem Team, das mit 21:4 Toren und sechs Siegen aus sieben Partien die Liga dominiert. Für Thielker und sein Team ist die Rollenverteilung klar: „Wir gehen als Underdog ins Rennen – und genau darin liegt unsere Chance.“

Nach dem furiosen 6:0 gegen den SV Heiligenfelde ist das Selbstvertrauen im Rehburger Lager zwar gestiegen, doch Thielker bleibt realistisch: „Gegen den Landesligaabsteiger, der erst vergangene Woche zum ersten Mal federn lassen musste, rechnen wir uns grundsätzlich nichts aus. Wahrscheinlich können wir in diesem Spiel nur gewinnen.“ Mit Blick auf die Qualität des Gegners ergänzt der Coach: „An dieser Aufgabe kann eine Mannschaft wachsen.“

Tatsächlich kassierte der VfL am vergangenen Wochenende die erste Niederlage der Saison: Beim Verfolger SC Twistringen unterlagen die Bückeburger in letzter Sekunde mit 1:2 – ein Warnschuss zur rechten Zeit, der die Heimelf am Sonntag vermutlich mit besonderer Entschlossenheit auftreten lässt.

Aus sportlicher Sicht kommt das Duell für den RSV zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Sechs Spieler werden in Bückeburg fehlen. Neben dem weiterhin verletzten Thore Busse stehen auch Delbrin Haso, Finn Isocki, Kaan Aydin, Eren Aydin und Braedikow aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Damit fehlt dem Team nicht nur ein Großteil der etablierten Stammkräfte, sondern auch offensive Flexibilität und Defensivstabilität.

Und doch schöpft die Mannschaft Hoffnung aus der eigenen Entwicklung. Der Sieg gegen Heiligenfelde war nicht nur der höchste der laufenden Saison, sondern vor allem eine klare Reaktion auf die durchwachsenen Leistungen zuvor. In Marek Gilke, Yasin-Nezir Cesur und Ivan Hasso verfügt Rehburg über Akteure, die auch gegen Topteams Akzente setzen können – vorausgesetzt, man bringt die notwendige Kompaktheit gegen den Ball mit.