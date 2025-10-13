Thielke ärgert sich: "Als hätte jemand den Stecker gezogen"

Nach dem Überraschungserfolg in Bückeburg hat der RSV Rehburg im Landkreisduell gegen den TuS Drakenburg einen Rückschlag erlitten. Vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Thielker mit 1:3 und verpasste damit den Sprung ins obere Tabellendrittel. Der Gegner zeigte sich kaltschnäuziger und nutzte die Fehler der Rehburger eiskalt aus.
Bereits nach 17 Minuten ging Drakenburg durch Maximilian Kowalewski in Führung, nachdem die RSV-Abwehr zu passiv agierte. Zwar fing sich das Heimteam anschließend, kam aber erst nach der Pause richtig in Fahrt. Kaan Uysal erzielte in der 55. Minute den verdienten Ausgleich – es war der elfte Saisontreffer für den Offensivmann. Doch die Euphorie hielt nicht lange: Nur neun Minuten später traf Lucas Wacker zur erneuten Gäste-Führung, ehe Tim Rieckhof in der 71. Minute per Kopf den 3:1-Endstand markierte.
Thielker: „Wir haben dem Gegner die Tore vorgelegt“
Nach der Partie zeigte sich Markus Thielker enttäuscht vom Auftritt seiner Elf:
„Drakenburg hat gegen uns aus einer Not eine Tugend gemacht. Wir haben grundsätzlich gut trainiert und waren nahezu auf alles vorbereitet. Aber im Spiel war es so, als wenn jemand meiner Mannschaft den Stecker gezogen hätte. Wenn man dann noch dem Gegner die Tore vorlegt, kann man nicht gewinnen.“
Tatsächlich wirkten die Rehburger nach dem 1:1-Ausgleich unkonzentriert, verloren die Zweikämpfe im Mittelfeld und ließen die defensive Ordnung vermissen – ein Kontrast zum disziplinierten Auftritt in Bückeburg eine Woche zuvor.
Während Drakenburg den dritten Auswärtssieg feierte und mit nun 14 Punkten auf Rang neun vorrückt, bleibt Rehburg mit 13 Zählern und einer ausgeglichenen Bilanz (vier Siege, ein Remis, vier Niederlagen) Zehnter. Für den RSV ist es bereits die vierte Heimniederlage in der laufenden Saison – eine Schwäche, die Thielker in den kommenden Wochen abstellen muss.
RSV Rehburg – TuS Drakenburg 1:3
RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Artur Zielke, Lorenz Wöltge (46. Martin Dökel), Thore Busse (68. Usman Obisesan), Marek Gilke (79. Jarno-Leon Jalkh), Finn Isocki, Yasin-Nezir Cesur, Ivan Hasso, Delbrin Haso (79. Romeo Aron Laubinger), Kaan Uysal - Trainer: Markus Thielker
TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Yannick Töpler (14. Niklas Mann), Tim Rieckhof, Christian Rother, Joshua Draeger, Fynn Ole Eickhoff, Lucas Wacker (88. Mika Helfers), Maximilian Kowalewski (64. Max Cordes), Jonas Brede (92. Dennis Faust), Maxim Penger - Trainer: Tim Rehm
Schiedsrichter: Lutz Giesecke
Tore: 0:1 Maximilian Kowalewski (17.), 1:1 Kaan Uysal (55.), 1:2 Lucas Wacker (64.), 1:3 Tim Rieckhof (71.)