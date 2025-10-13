– Foto: Philipp Reichelt

Thielke ärgert sich: "Als hätte jemand den Stecker gezogen" Derbypleite für Rehburg gegen Drakenburg Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Drakenburg Rehburg

Nach dem Überraschungserfolg in Bückeburg hat der RSV Rehburg im Landkreisduell gegen den TuS Drakenburg einen Rückschlag erlitten. Vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Thielker mit 1:3 und verpasste damit den Sprung ins obere Tabellendrittel. Der Gegner zeigte sich kaltschnäuziger und nutzte die Fehler der Rehburger eiskalt aus.

Bereits nach 17 Minuten ging Drakenburg durch Maximilian Kowalewski in Führung, nachdem die RSV-Abwehr zu passiv agierte. Zwar fing sich das Heimteam anschließend, kam aber erst nach der Pause richtig in Fahrt. Kaan Uysal erzielte in der 55. Minute den verdienten Ausgleich – es war der elfte Saisontreffer für den Offensivmann. Doch die Euphorie hielt nicht lange: Nur neun Minuten später traf Lucas Wacker zur erneuten Gäste-Führung, ehe Tim Rieckhof in der 71. Minute per Kopf den 3:1-Endstand markierte. Thielker: „Wir haben dem Gegner die Tore vorgelegt“

Nach der Partie zeigte sich Markus Thielker enttäuscht vom Auftritt seiner Elf:

„Drakenburg hat gegen uns aus einer Not eine Tugend gemacht. Wir haben grundsätzlich gut trainiert und waren nahezu auf alles vorbereitet. Aber im Spiel war es so, als wenn jemand meiner Mannschaft den Stecker gezogen hätte. Wenn man dann noch dem Gegner die Tore vorlegt, kann man nicht gewinnen.“ Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr RSV Rehburg Rehburg TuS Drakenburg Drakenburg 1 3 Abpfiff