Thiel-Hattrick: Otterndorf darf vom Aufstieg träumen

Dabei gehörte die Anfangsphase den Gästen. Sie bekamen frühzeitig einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Björn Buck durch Darwin von Hassel zu Fall gebracht wurde. Matti Patjens übernahm die Verantwortung und setzte die Kugel neben das Tor. Wenig später traf der durch einen Abwehfehler in Position gekommene Niklas Thiel den Pfosten. Den zweiten Hochkaräter ließ sich der Torjäger nicht entgehen. Die Flanke von Ahmad Algassem Almohamad verwertete er per Kopf - 1:0 (17.).

In Minute 39 deutete Al Sayed erneut auf den Punkt. Diesmal hatte Borwieck Jan-Henning Stein zu Boden gestoßen. Thiel vollendete per Flachschuss ins linke Eck und schnürte den lupenreinen Hattrick binnen 22 Minuten. Spätestens als Bennett Pattjens kurz nach dem Seitenwechsel die Rote Karte sah, war die Begegnung gelaufen. Die Gäste zeigten sich zwar weiter bemüht, konnten aber am Resultat nichts mehr ändern.

Danach wurde die Begegnung weiter munter geführt. Auf beiden Seiten ergaben sich vielversprechende Gelegenheiten. Unter anderem landete eine Flanke von Kenneth Borwieck am Querbalken. Den nächsten Treffer erzielte wieder Otterndorf. Diesmal sprach Schiedsrichter Hassan Al Sayed einen berechtigten Elfmeter zu: Ben Jaron Golkowski hatte Thiel zu Boden gerissen. Der Gefoulte selbst trat an und verwandelte souverän zum 2:0.

Durch den Sieg im Nachholspiel pirscht sich der TSV Otterndorf bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heran. Dieser wird aktuell vom FC Geestland belegt, mit dem das direkte Duell am letzten Spieltag steigt. Am Sonntag sind die Medemkicker bei der Spielvereinigung BISON zu Gast. Parallel tritt der auf Rang sechs liegende TSV Hollen-Nord beim TSV Altenwalde an. Sportliche Bedeutung hat die Partie nicht mehr. Ihr wichtigstes Spiel der laufenden Saison gewannen die Hollnsether dafür am letzten Samstag im Kreispokal-Finale gegen Sahlenburg.

