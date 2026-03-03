Thiede-Youngsters wechseln zu Kreisligist Grafenwöhr Mit dem Brüderpaar erhält die Bafra-Elf zwei hoffnungsvolle Talente, die sich in Grafenwöhr weiterentwickeln wollen von Florian Danninger / Werner Schaupert · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Zwei hoffnungsvolle Talente tragen zukünftig des Trikot der SV Grafenwöhr: Coach Turan Bafra (links) und Spartenleiter Hans Danninger (rechts) freuen sich über die Verpflichtung des Brüderpaars Luca (Zweiter von links) und Jonas Thiede. – Foto: Florian Danninger

Die SV TuS/DJK Grafenwöhr, Tabellendritter der Kreisliga Nord Amberg/Weiden, bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Meldeten die Garnisonsstädter zuletzt das Comeback des erfahrenen Johannes Kopp, können sie sich nun über eine gleich doppelte, junge Verstärkung freuen: Wie der Verein informiert, schließen sich mit Jonas Thiede (20, zur Saison 2026/27) und Luca Thiede (17, Wechsel sofort, spielberechtigt ab April 2026) zwei vielversprechende Youngster den Rot-Schwarzen an. Die beiden Brüder haben sich bewusst für den nächsten Karriereschritt in Grafenwöhr entschieden und wollen hier ihre Entwicklung weiter vorantreiben.

Der drei Jahre ältere Jonas Thiede trägt aktuell noch das Trikot des SV Kohlberg und kämpft aktuell mit seinem Verein um den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord. In Kohlberg hat er sich in den vergangenen Spielzeiten als verlässliche Größe im Defensivverbund etabliert. Mit seiner ruhigen Ausstrahlung, seiner Spielübersicht und seinem taktischen Verständnis gehörte er zu den prägenden Akteuren seines Teams.



Sein Bruder Luca bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus mehreren Stationen im höherklassigen Juniorenbereich mit, darunter beim SV Raigering (U15-Bezirksoberliga) sowie bei der SpVgg SV Weiden (U17-Landesliga). Der flexibel einsetzbare Außenspieler überzeugt durch Tempo, Einsatzbereitschaft und defensive Stabilität – Qualitäten, die dem Grafenwöhrer Spiel zusätzliche Variabilität verleihen sollen. Mit den Verpflichtungen unterstreicht der Verein seine strategische Ausrichtung: Junge, regionale Talente sollen behutsam aufgebaut und langfristig integriert werden.





Die Verantwortlichen der Sportvereinigung sehen in den Thiede-Brüdern nicht nur sportliches Potenzial, sondern auch Persönlichkeiten, die hervorragend zur Mannschaft und zum Vereinsumfeld passen, wie Cheftrainer Bobby Bafra erklärt: „Wir beobachten Jonas und Luca schon seit einiger Zeit. Beide bringen nicht nur fußballerische Qualität mit, sondern auch die richtige Einstellung. Sie sind ehrgeizig, lernwillig und passen menschlich hervorragend in unser Team. Wir sind überzeugt, dass sie bei uns den nächsten Schritt machen werden.“