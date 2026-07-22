Thiede über Rantzau: „Kleinigkeiten machen den Unterschied“

Das ist Trainer Tobias Thiede. – Foto: Verein

Der SSV Rantzau wollte in der Landesliga Hammonia eigentlich weiter oben mitspielen, landete aber im unteren Mittelfeld. Trainer Tobias Thiede sieht dennoch Potenzial - und setzt darauf, dass der Kern der Mannschaft endlich wieder zusammenbleibt.

Der SSV Rantzau hatte sich für die abgelaufene Saison mehr vorgenommen. Am Ende steht Platz elf in der Landesliga Hammonia - eine Platzierung im unteren Mittelfeld, die den eigenen Erwartungen nicht gerecht wurde. Trainer Tobias Thiede spricht deshalb nicht von einer Katastrophe, aber auch nicht von einer Runde, mit der man in Barmstedt zufrieden sein kann.

Genau darin liegt die zentrale Lehre dieser Spielzeit. Die Mannschaft zeigte immer wieder, was möglich gewesen wäre. Gegen einige Topteams brachte Rantzau seine Qualität auf den Platz, ließ Potenzial aufblitzen und bewies, dass mehr in diesem Kader steckt als Platz elf. Doch in der Summe reichte es nicht, weil gute Phasen zu selten stabil über mehrere Wochen getragen wurden.

„Mit der Platzierung können wir insgesamt nicht zufrieden sein. Wir hatten uns vor der Saison schon das Ziel gesetzt, weiter oben mitzuspielen“, sagt Thiede im Gespräch mit FuPa. Dass daraus nichts wurde, hatte aus seiner Sicht mehrere Gründe. Rantzau fehlte über die Saison hinweg die Konstanz, dazu kamen Verletzungen und zu viele Punkte, die gegen direkte Konkurrenten liegen gelassen wurden.

Gute Ansätze, zu wenig Ertrag

Für Thiede hatte die Saison trotzdem Momente, auf denen sich aufbauen lässt. Als Highlight nennt er nicht ein einzelnes Spiel, sondern die Haltung der Mannschaft in schwierigen Phasen. „Die Mannschaft hat auch in schwierigen Phasen immer zusammengehalten“, sagt der Trainer. Dazu kamen Auftritte gegen stärkere Gegner, in denen Rantzau zeigte, welches Niveau möglich ist.

Die andere Seite der Saison war allerdings ebenso deutlich. Zu oft belohnte sich die Mannschaft für ordentliche Leistungen nicht. Zu oft fehlte der letzte Schritt, um aus guten Ansätzen auch Ergebnisse zu machen. „Lowlight waren die Phasen, in denen wir uns für ordentliche Leistungen nicht belohnt haben und unnötig Punkte abgegeben haben“, sagt Thiede.

Das ist ein typisches Problem für Mannschaften, die irgendwo zwischen Anspruch und Tabellenrealität hängen. Rantzau war nicht chancenlos, nicht abgeschlagen, nicht grundsätzlich überfordert. Aber die entscheidenden Momente kippten zu häufig in die falsche Richtung. In einer ausgeglichenen Landesliga reicht das, um statt in Richtung vorderes Mittelfeld plötzlich im unteren Bereich festzuhängen.

Thiedes wichtigste Erkenntnis klingt deshalb einfach, ist aber im Amateurfußball oft entscheidend: „In dieser Liga machen Kleinigkeiten den Unterschied. Wenn man Woche für Woche nicht bei 100 Prozent ist, wird das sofort bestraft. Gleichzeitig haben wir gesehen, welches Potenzial die Mannschaft hat.“

Entwicklung im Kader statt Einzelspieler

Einen einzelnen Spieler möchte Thiede trotz der durchwachsenen Saison bewusst nicht herausheben. Für ihn ist die Entwicklung breiter angelegt. Nahezu alle Spieler hätten im Laufe der Saison Schritte gemacht - taktisch, fußballerisch, aber auch persönlich.

„Es freut mich vielmehr, dass nahezu alle Jungs im Laufe der Saison einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht haben“, erklärt Thiede. Jeder Spieler habe sich in unterschiedlichen Bereichen verbessert, auch in der Übernahme von Verantwortung innerhalb der Mannschaft.

Dieser Punkt ist wichtig, weil er den Blick von der reinen Tabellenbetrachtung löst. Rantzau hat sportlich nicht das erreicht, was sich der Verein vorgenommen hatte. Gleichzeitig scheint innerhalb der Gruppe etwas gewachsen zu sein, das für die kommende Saison wertvoll werden kann. Wenn eine Mannschaft trotz verfehlter Ziele nicht auseinanderfällt, sondern einzelne Spieler Verantwortung übernehmen, entsteht eine Grundlage.

Genau diese Grundlage soll nun erhalten bleiben. Das war in den vergangenen Jahren offenbar nicht immer möglich. Für Thiede ist deshalb eine Nachricht aus der Kaderplanung besonders wichtig: „Der Kern der Mannschaft bleibt endlich wieder zusammen, was in den vorherigen Jahren zuletzt leider nicht mehr der Fall war.“

Sieben Zugänge für mehr Stabilität

Die Planungen für die kommende Saison sind beim SSV Rantzau bereits weit fortgeschritten. Es wird Veränderungen geben, aber keinen kompletten Bruch. Der Stamm soll bleiben, dazu kommen sieben Zugänge, die den Konkurrenzkampf erhöhen und dem Kader neue Möglichkeiten geben sollen.

Von Phoenix Kisdorf wechseln Ben Dreger und Ole Schneemann nach Barmstedt. Slobodan Vujovic kommt vom FK Nikola Tesla, Michel Cords vom SV Lieth. Aus Niedersachsen schließt sich Aurel Haziri vom SV Reislingen-Neuhaus dem SSV an. Außerdem kommen Robin Tiede von SC Victoria II und Michele Morrone vom SC Nienstedten.

Damit bekommt Thiede neue Optionen für eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison zu häufig nicht konstant genug war. Die Zugänge sollen nicht nur in der Breite helfen, sondern auch dafür sorgen, dass Trainingsniveau, Konkurrenzkampf und Verlässlichkeit steigen. Gerade nach einer Saison mit Verletzungen und schwankenden Ergebnissen ist ein stabilerer Kader ein entscheidender Faktor.

Der wichtigste Unterschied zur Vorsaison könnte aber nicht allein in den neuen Namen liegen, sondern in der Kombination aus Kontinuität und Ergänzung. Wenn der Kern tatsächlich zusammenbleibt, muss Rantzau im Sommer nicht wieder bei null anfangen. Abläufe, Rollen und Verbindungen können weiterentwickelt werden. Die neuen Spieler stoßen dann nicht in ein offenes Projekt, sondern in eine Mannschaft, die ihre Lehren aus Platz elf ziehen will.

Wieder mehr Blick nach oben

Für die neue Saison formuliert Thiede keine überzogene Kampfansage. Der Trainer weiß, dass nach Platz elf zunächst mehr Stabilität gefragt ist. Gleichzeitig macht er deutlich, dass Rantzau nicht dauerhaft im unteren Mittelfeld bleiben möchte.

„Unser Anspruch ist es, uns gegenüber dieser Saison zu verbessern. Wo wir am Ende landen, wird sich zeigen, aber wir wollen wieder den Blick nach oben richten und eine deutlich konstantere Saison spielen“, sagt Thiede.

Genau darauf wird es ankommen. Rantzau muss aus den guten Einzelphasen eine verlässlichere Spielzeit formen. Die Mannschaft hat gegen Topteams gezeigt, dass sie mithalten kann. Nun muss sie gegen direkte Konkurrenten konsequenter punkten, schwächere Phasen besser überstehen und die kleinen Momente häufiger auf ihre Seite ziehen.

Die Richtung ist klar: weniger liegen gelassene Punkte, mehr Konstanz, ein stabilerer Kern und ein Kader, der breiter aufgestellt ist. Wenn das gelingt, kann der SSV wieder näher an jene Tabellenregionen heranrücken, die vor der vergangenen Saison eigentlich das Ziel waren.

Zum Abschluss richtet Thiede den Blick auch auf das Umfeld. „Ein großes Dankeschön gilt unseren Fans, Sponsoren und allen Ehrenamtlichen, die den Verein Woche für Woche unterstützen. Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich und hilft der Mannschaft und dem Verein enorm.“

Für den SSV Rantzau war Platz elf kein Ergebnis, mit dem man sich zufriedengeben will. Aber vielleicht war diese Saison eine notwendige Erinnerung daran, worauf es in der Landesliga Hammonia ankommt: 100 Prozent, jede Woche, in jedem Detail. Genau daran will Rantzau nun arbeiten - mit einem Kern, der bleibt, sieben neuen Spielern und dem klaren Ziel, wieder nach oben zu schauen.

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