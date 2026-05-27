Thiede mit weiteren Verlängerungen: Liehr, Kara und Leischwitz bleiben

– Foto: André Nückel

Der FC Viktoria Thiede hat weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison getroffen. Mit Devin Liehr, Devran Kara und Torhüter Phillip Leischwitz verlängern drei Spieler ihre Zusammenarbeit mit dem Bezirksligisten.

Besonders bei Devin Liehr machte der Verein seine Freude über die weitere Zusammenarbeit auf humorvolle Weise deutlich. In den sozialen Medien hieß es: „Der Trainer lässt ihn nicht gehen … und wir finden das ziemlich gut.“ Für Lier, der die Rückennummer sieben trägt, wird es die zweite Saison im Trikot der Gelb-Schwarzen. In der aktuellen Saison kam der Offensivspieler auf 28 Spiele mit 13 Treffern.

Auch Devran Kara bleibt Teil des Kaders. Der Verein betonte in seiner Mitteilung, dass sich der Spieler „wohl in Gelb-Schwarz“ fühle. Der Spieler mit der Rückennummer 14 wird ebenfalls in der kommenden Spielzeit für Viktoria Thiede auflaufen. Seit er im Winter zum Team von Yüksel Altinkaya gestoßen ist, konnte er elf Einsätze für die Viktoria verzeichnen.

Für Kontinuität sorgt zudem Phillip Leischwitz zwischen den Pfosten. Der Torwart geht bereits in seine vierte Saison beim FC Viktoria Thiede und zählt damit zu den längerfristig gebundenen Spielern im Team. Der Verein bezeichnete ihn als „sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten“. Zugleich äußerte sich Leischwitz optimistisch mit Blick auf die kommende Spielzeit und zeigte sich überzeugt, „dass die Mannschaft in der Saison 2026/27 noch viel gemeinsam erreichen kann“. 17 Spiele stehen auf dem Konto des Torwarts in dieser Saison.

Mit den drei weiteren Zusagen setzt der FC Viktoria Thiede seine Kaderplanung fort und hält an Spielern fest, die bereits Teil des bestehenden Mannschaftsgefüges sind.