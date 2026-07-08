Thiede mit den nächsten Transfers

– Foto: André Nückel

Der FC Viktoria Thiede treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran. Mit Can Özgür, Simon Toprakli und Maurice Rittel schließen sich drei weitere Spieler dem Bezirksligisten an. Alle drei sollen dem gelb-schwarzen Kader zusätzliche Breite und Flexibilität verleihen.

Can Özgür verstärkt die Offensive der Thieder. Der 21-Jährige ist laut Trainer Yüksel Altinkaya auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt wichtige Eigenschaften für das Spiel der Viktoria mit. „Can ist 21, offensiv flexibel einsetzbar und bringt richtig viel mit: enorme Laufstärke, starke Technik und Beidfüßigkeit“, sagt Altinkaya. Besonders die Kombination aus Tempo, Technik und Variabilität macht den Neuzugang für den Trainer interessant. „Er kann auf mehreren Positionen Akzente setzen, bringt Tempo und Leidenschaft mit und passt perfekt in unsere junge, hungrige Truppe.“

Auch Simon Toprakli gehört ab sofort zum FC Viktoria Thiede. Der Offensivspieler bringt trotz seines jungen Alters bereits Landesliga-Erfahrung mit und möchte nach einer längeren Pause wieder angreifen. Altinkaya beschreibt ihn als flexibel, kreativ und torgefährlich. „Simon bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Landesliga-Erfahrung mit und will nach einer längeren Pause bei uns wieder voll angreifen“, erklärt der Trainer. Sportlich erhofft sich Thiede neue Impulse: „Offensiv ist er flexibel einsetzbar, kreativ, spielintelligent und torgefährlich.“ Auch menschlich sieht Altinkaya den Neuzugang als passenden Baustein: „Mit seiner ruhigen, zurückhaltenden Art passt er menschlich hervorragend in unsere Mannschaft.“

Der dritte Neuzugang ist Maurice Rittel, der künftig mit der Rückennummer 5 für Viktoria Thiede auflaufen wird. Rittel soll dem Team durch seine Vielseitigkeit sowohl offensiv als auch defensiv helfen. „Mit Maurice bekommen wir einen vielseitigen Spieler dazu, der uns auf mehreren Positionen weiterhelfen kann – offensiv wie defensiv“, sagt Altinkaya. Der Trainer hebt vor allem Tempo, Laufstärke und Einsatzbereitschaft hervor: „Er bringt Tempo, Laufstärke und eine enorme Bereitschaft mit, für die Mannschaft zu arbeiten.“

Mit den drei Verpflichtungen bleibt der FC Viktoria Thiede seiner Linie treu, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Kader einzubauen. Altinkaya sieht darin auch einen wichtigen Faktor für die Mannschaftsdynamik: „Genau solche jungen, hungrigen Spieler wollen wir bei uns haben: mutig, ehrgeizig und mit richtig Bock auf Fußball.“ Über Rittel sagt der Trainer zudem: „Dazu ist er charakterlich ein absoluter Gewinn für die Kabine. Einer von den jungen Wilden, auf den wir uns sehr freuen!“