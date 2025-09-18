Thiede gegen Wolfenbüttel II, Vahdet empfängt Salder

Der 7. Spieltag steht ganz im Zeichen des Spitzenduells zwischen Viktoria Thiede und Wolfenbüttel II, die punktgleich an der Tabellenspitze stehen. Auch in Salzgitter kommt es mit Vahdet gegen Salder zu einem direkten Vergleich zweier Verfolger. Union Salzgitter empfängt Bad Harzburg im Duell zweier Teams aus der erweiterten Spitzengruppe, während im Tabellenkeller Wendessen, Ilsetal und Kissenbrück wichtige Heimspiele vor der Brust haben. Den Auftakt machte bereits am Mittwoch das 0:1 zwischen Goslar und Fortuna Lebenstedt.

Das Duell zweier punktgleicher Verfolger verspricht viel Intensität. Vahdet setzte mit dem 2:1-Sieg in Gitter zuletzt ein Ausrufezeichen, während Salder nach der Niederlage gegen Union wieder Boden gutmachen möchte. Für beide Teams geht es darum, im Rennen um die Spitzenplätze nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Die erste Partie des Spieltags ist bereits gespielt: Fortuna Lebenstedt entführte am Mittwoch überraschend drei Punkte aus Goslar. Nach dem Sieg gegen Thiede ist das bereits der zweite Sieg in Folge für die Fortuna. Für den GSC dagegen ist es ein kleiner Rückschlag nach dem 5:1-Erfolg in Üfingen am vergangenen Wochenende.

Für Vienenburg gilt es, die herbe 2:7-Klatsche in Wolfenbüttel schnell zu verdauen. Doch mit Gitter kommt ausgerechnet eines der offensivstärksten Teams der Liga ins Harz. Die Gäste wollen nach der knappen Niederlage gegen Vahdet wieder in die Spur finden – für beide also ein wichtiger Charaktertest.

Union feierte mit dem 4:1 in Salder seinen dritten Sieg der Saison und will nun auch daheim weiter nachlegen. Doch die Gäste aus Bad Harzburg reisen mit drei Siegen in Serie an und haben das Selbstvertrauen, in Salzgitter zu bestehen. Ein echtes Duell auf Augenhöhe zwischen zwei formstarken Teams.

FC Viktoria Thiede (2.) – MTV Wolfenbüttel II (1.) Mehr Topspiel geht nicht: Thiede empfängt den MTV zum Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter. Während Wolfenbüttel mit 7:2 gegen Vienenburg seine Offensiv-Power demonstrierte, musste Thiede in Lebenstedt eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen. Nun entscheidet sich, wer nach dem Spieltag die Tabellenspitze übernimmt.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Kissenbrück Kissenbrück TSV Üfingen Üfingen 14:00 PUSH

SV Kissenbrück (16.) – TSV Üfingen (11.) Im Kellerduell trifft Aufsteiger Kissenbrück, der bisher die schwächste Defensive der Liga stellt, auf den TSV Üfingen. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Während Üfingen nach der deutlichen Pleite gegen Goslar Wiedergutmachung betreiben will, setzt Kissenbrück auf den Heimvorteil.

MTV Salzdahlum (12.) – VfL/TSKV Oker (14.) Salzdahlum steckt nach der 0:2-Pleite in Ilsetal weiterhin im Tabellenkeller fest. Auch Oker hängt unten drin aber tankte mit dem spektakulären 5:3 gegen Kissenbrück neues Selbstvertrauen. Für beide geht es um einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf – eine Niederlage können sich weder die Hausherren noch die Gäste leisten.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr SV Wendessen Wendessen FC Ilsetal FC Ilsetal 15:30 PUSH