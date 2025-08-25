 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Florian Egbers

Thiede bleibt ungeschlagen, Vahdet mit späten Lucky-Punch

3. Spieltag im Überblick

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte knappe Entscheidungen an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller. SC Gitter setzte sich in Üfingen durch, während Vahdet Salzgitter dank eines Last-Minute-Treffers drei Punkte gegen Wendessen einfuhr. Ilsetal und Kissenbrück warten weiter auf ihren ersten Zähler.

Gestern, 15:00 Uhr
KSV Vahdet Salzgitter
KSV Vahdet SalzgitterKSV Vahdet S
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
2
1
Abpfiff

KSV Vahdet Salzgitter (5., 6 Pkt.) – SV Wendessen (8., 4 Pkt.) 2:1

Bayrakdar brachte Vahdet in Führung (20.), ehe Karkowski für Wendessen ausglich (49.). Als alles auf ein Remis hindeutete, erzielte Joker Meinhardt in der 90. Minute den Siegtreffer. Vahdet bleibt damit oben dran, Wendessen verpasst einen wichtigen Auswärtspunkt.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr
SV Fortuna Lebenstedt
SV Fortuna LebenstedtFort. Lebens
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb. II
1
1
Abpfiff

SV Fortuna Lebenstedt (11., 2 Pkt.) – MTV Wolfenbüttel II (10., 4 Pkt.) 1:1

Fortuna erwischte den besseren Start und ging durch Norman (25.) in Führung. Wolfenbüttel II antwortete noch vor der Pause mit Bosacki (41.). In einer umkämpften zweiten Halbzeit blieb es beim Remis, das beide Teams im unteren Mittelfeld hält.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Üfingen
TSV ÜfingenÜfingen
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
2
3
Abpfiff

TSV Üfingen (9., 4 Pkt.) – SC Gitter (1., 9 Pkt.) 2:3

Der Spitzenreiter legte mit Adam (19.) und Rosowski (34.) vor, Lüer brachte Üfingen zurück (61.). Nach Quadt (70.) verkürzte Deyer noch einmal (75.), doch Gitter brachte den Sieg über die Zeit. Mit der makellosen Bilanz bleibt der SC alleiniger Tabellenführer.

Gestern, 15:00 Uhr
FG Vienenburg-Wiedelah
FG Vienenburg-WiedelahVienenburg
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
0
0
Abpfiff

FG Vienenburg-Wiedelah (2., 7 Pkt.) – VfL/TSKV Oker (14., 1 Pkt.) 0:0

Beide Mannschaften trennten sich torlos. Vienenburg bleibt damit ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze. Oker holte nach zwei Niederlagen zumindest den ersten Zähler der Saison.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
FC Ilsetal
FC IlsetalFC Ilsetal
3
0
Abpfiff

FC Viktoria Thiede (3.) – FC Ilsetal (16.) 3:0

Liehr brachte Thiede mit einem Doppelpack (28., 84.) auf Kurs, Uzunhan erhöhte zwischenzeitlich (75.). Die Hausherren ließen defensiv nichts anbrennen und bauten ihre Serie ohne Gegentor aus, ganze drei Spiele in Folge musste der Aufsteiger kein gegnerischen Treffer hinnehmen. Ilsetal hingegen bleibt nach drei Spielen tor- und punktloses Schlusslicht.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Kissenbrück
SV KissenbrückKissenbrück
VfL Salder
VfL SalderVfL Salder
1
2
Abpfiff

SV Kissenbrück (15., 0 Pkt.) – VfL Salder (4., 6 Pkt.) 1:2

Salder stellte früh die Weichen auf Sieg, Botta (22.) und Roth (51.) trafen zur 2:0-Führung. Fitzner verkürzte in der Schlussphase (83.), doch mehr gelang dem Aufsteiger nicht. Kissenbrück bleibt punktlos, während Salder im oberen Tabellendrittel mitmischt.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Salzdahlum
MTV SalzdahlumSalzdahlum
SV Union Salzgitter
SV Union SalzgitterUnion Salzg
0
0
Abpfiff

MTV Salzdahlum (7.) – SV Union Salzgitter (6.) 0:0

Die Partie endete torlos. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen, rangieren aber weiter im Tabellenmittelfeld.

