Thiede bleibt ungeschlagen, Vahdet mit späten Lucky-Punch

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 brachte knappe Entscheidungen an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller. SC Gitter setzte sich in Üfingen durch, während Vahdet Salzgitter dank eines Last-Minute-Treffers drei Punkte gegen Wendessen einfuhr. Ilsetal und Kissenbrück warten weiter auf ihren ersten Zähler.
Bayrakdar brachte Vahdet in Führung (20.), ehe Karkowski für Wendessen ausglich (49.). Als alles auf ein Remis hindeutete, erzielte Joker Meinhardt in der 90. Minute den Siegtreffer. Vahdet bleibt damit oben dran, Wendessen verpasst einen wichtigen Auswärtspunkt.
Fortuna erwischte den besseren Start und ging durch Norman (25.) in Führung. Wolfenbüttel II antwortete noch vor der Pause mit Bosacki (41.). In einer umkämpften zweiten Halbzeit blieb es beim Remis, das beide Teams im unteren Mittelfeld hält.
Der Spitzenreiter legte mit Adam (19.) und Rosowski (34.) vor, Lüer brachte Üfingen zurück (61.). Nach Quadt (70.) verkürzte Deyer noch einmal (75.), doch Gitter brachte den Sieg über die Zeit. Mit der makellosen Bilanz bleibt der SC alleiniger Tabellenführer.
Beide Mannschaften trennten sich torlos. Vienenburg bleibt damit ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze. Oker holte nach zwei Niederlagen zumindest den ersten Zähler der Saison.
Liehr brachte Thiede mit einem Doppelpack (28., 84.) auf Kurs, Uzunhan erhöhte zwischenzeitlich (75.). Die Hausherren ließen defensiv nichts anbrennen und bauten ihre Serie ohne Gegentor aus, ganze drei Spiele in Folge musste der Aufsteiger kein gegnerischen Treffer hinnehmen. Ilsetal hingegen bleibt nach drei Spielen tor- und punktloses Schlusslicht.
Salder stellte früh die Weichen auf Sieg, Botta (22.) und Roth (51.) trafen zur 2:0-Führung. Fitzner verkürzte in der Schlussphase (83.), doch mehr gelang dem Aufsteiger nicht. Kissenbrück bleibt punktlos, während Salder im oberen Tabellendrittel mitmischt.
Die Partie endete torlos. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen, rangieren aber weiter im Tabellenmittelfeld.