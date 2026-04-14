Theresa Grim: Vier Tore für den SV Beuren und pure Leidenschaft

Foto: Wolfgang Hengge / FuPa-Grafik

Ein 9:1-Heimsieg ist ein Statement, das aufhorchen lässt. Mitten in diesem Wirbelsturm der Tore steht eine Frau, die mit vier persönlichen Treffern den Unterschied markierte. Theresa Grim vom SV Beuren hat eindrucksvoll bewiesen, dass Wille und Präzision auf dem Rasen unschlagbar sind. Die Auszeichnung zur FuPa-Spielerin der Woche in Württemberg ist die logische Folge eines Spiels, das an sportliche Perfektion grenzte.

Unerwarteter Triumph einer bescheidenen Heldin

Trotz ihrer vier Tore und der dominanten Leistung ihrer Mannschaft kam die Nachricht von der Wahl zur FuPa-Spielerin der Woche für die junge Athletin völlig überraschend. Es ist der Moment, in dem die harte Arbeit auf dem Platz plötzlich eine ganz besondere Anerkennung findet. „Vielen Dank. Eigentlich nicht, aber es freut mich natürlich umso mehr“, gesteht Theresa Grim mit einer Aufrichtigkeit, die ihre Bodenständigkeit unterstreicht.

Ein blindes Verständnis auf dem grünen Rasen

Der Kantersieg gegen den SC Blönried war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer fast schon magischen Harmonie innerhalb der Elf. Grim blickt voller Stolz auf die Minuten zurück, in denen jeder Pass sein Ziel fand und die Spielzüge wie Zahnräder ineinandergriffen. „Wir haben gut miteinander funktioniert, die meisten Bälle sind top angekommen, somit lief das Ganze dann einwandfrei“, analysiert sie die Gala-Vorstellung, die den Gegner förmlich überrannte.

Die pure Kraft des unhaltbaren Abschlusses

Wer Theresa Grim über ihre Tore sprechen hört, spürt die Begeisterung für die Ästhetik des Sports. Sie sucht nicht den einfachen Weg, sondern liebt die Wucht des perfekten Treffers, der die gegnerische Torhüterin zur bloßen Zuschauerin degradiert. „Die coolsten Tore sind für mich, wenn der Ball richtig einfährt und die Torhüterin einfach keine Chance hat“, beschreibt sie jene Augenblicke purer Spielfreude, in denen das Leder mit unnachahmlicher Kraft im Netz einschlägt.

SV Beuren: Mehr als nur ein Sportverein

Hinter dem sportlichen Erfolg steht eine Gemeinschaft, die für Grim längst zur zweiten Familie geworden ist. In Beuren zählt nicht nur das Ergebnis, sondern die Menschlichkeit hinter den Kulissen. „Einfach das Team, es passt einfach, wir haben es immer nett, auch wenn wir mal verlieren“, sagt sie. Dabei hebt sie keine Mitspielerin hervor, denn ihr Credo lautet: „Ich spiele mit allen gerne.“

Flexibilität zwischen Defensive und Offensivdrang

Ob als Fels in der Brandung in der Innenverteidigung oder als wirbelnde Kraft auf dem Flügel – Grim ist für ihr Team eine unersetzliche Waffe. Sie beherrscht beide Rollen gleichermaßen: die strategische Ruhe in der Abwehr und das explosive Tempo an der Außenlinie. „IV oder Flügel“, antwortet sie schlicht auf die Frage nach ihrer Lieblingsposition. Es ist genau diese Vielseitigkeit, die sie zu einer so gefährlichen Akteurin in der Regionenliga macht.

Der Hunger auf die oberen Tabellenregionen

Aktuell rangiert der Verein auf dem siebten Tabellenplatz, doch Spielerin hat den Blick fest nach oben gerichtet. Der Ehrgeiz ist nach dem jüngsten Erfolg größer denn je, und die Mannschaft will beweisen, dass noch viel mehr in ihr steckt. Ihr Ziel für den Rest der Spielzeit ist klar definiert: „Auf jeden Fall im oberen Bereich in der Tabelle stehen.“ Dafür wird sie alles geben, denn ihr sportlicher Weg soll noch lange weitergehen: „Natürlich dem Fußball treu bleiben, solange es geht.“

Landschaftsgärtnerin mit Drang zur Natur

Wenn Theresa Grim nicht gerade Tore erzielt oder Abwehrschlachten schlägt, findet sie ihr Glück in der freien Natur oder im Schnee. Beruflich arbeitet sie als Landschaftsgärtnerin, ein Job, der ebenso viel Ausdauer und Geschick erfordert wie ihr Spiel auf dem Platz. In ihrer Freizeit tauscht sie die Fußballschuhe gerne gegen Skier ein, um beim Skifahren den Kopf frei zu bekommen und neue Energie für die nächsten Herausforderungen auf dem grünen Rasen zu sammeln.