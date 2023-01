– Foto: FuPa Lüneburg

Theodor-Meineke Turnier: Favoriten ziehen in den Finaltag ein Gastgeber TV Loxstedt überzeugt +++ Surheide ohne Gegentor

Am Samstag setzten sich die Favoriten beim Theodor-Meineke Turnier durch und das Teilnehmerfeld am Sonntag verspricht viel Spannung. Um 10.30 Uhr wird das erste Spiel in der Schulsporthalle angepfiffen. Auch der Lokalmatador TV Loxstedt wird am Sonntag mit seiner ersten Herrenmannschaft dabei sein.

Hagen dreht Partie gegen OSC Bereits am Morgen sahen die Zuschauer des Theodor-Meineke-Turniers spannende und torreiche Spiele. In der wohl schwersten Gruppe „Bürozentrum Döscher“ sorgte der TSV Stotel für Spannung und besiegte den Landesligisten FC Hagen/Uthlede mit 3:2. Damit setzten sie die Hagener im letzten Spiel gegen den bis dahin punktverlustfreien OSC Bremerhaven ordentlich unter Druck. Schnell führte der Bremenligist mit 2:0. Fabio Hausmann, Marcel Meyer und Mirko Franke drehten die Partie in den letzten Minuten und bescherten dem Favoriten neben dem OSC doch noch den Einzug in den Finaltag. Der abschließende 4:1-Sieg der Stoteler gegen Hicretspor Delmenhorst reichte der Gerber-Elf nicht mehr fürs Weiterkommen. Die Delmenhorster belegten den vierten Platz in der Gruppe und die gegen diese Gegner überforderte SG Neuenwalde/Krempel/Holßel verließ das Turnier ohne Tor und mit 17 Gegentoren. Alle Spiele, Videos, Ergebnisse im Überblick: KLICK Bornreihe souverän In der Gruppe „LVM“ setze sich der Titelverteidiger Blau-Weiss Bornreihe ohne Probleme durch. Die Moorteufel gewannen alle vier Spiele und zogen gleich weiter zum nächsten Hallenturnier nach Osterholz-Scharmbeck. Ebenfalls für den Finalsonntag qualifizierte sich der MTV Bokel. Die Bokeler starteten stark mit einem 3:1-Sieg gegen den JFV Bremerhaven und legte ein deutliches 5:1 gegen den Ligarivalen aus der Kreisliga, FC Land Wursten nach. Ausgeschieden sind der TSV Imsum, JFV Bremerhaven und FC Land Wursten.

Das gute Niveau vom Samstagmorgen konnte in den Nachmittagsgruppen nicht ganz gehalten werden. In der „Osteria Mavelli“ Gruppe behielt die Bezirksliga-Elf von Eintracht Cuxhaven die Oberhand. Das Team gewann alle Spiele und machte den Gruppensieg vor Bremerhaven United klar. Dahinter platzierten sich der SV Grohn, die SpVgg Bison und der TSV Düring. Die „Sport Duwe Gruppe“ dominierte die TSV Wulsdorf. Dahinter sicherte sich der TV Loxstedt vor heimischen Publikum den zweiten Platz und ist auch am Sonntag mit von der Partie. Die Loxstedter drehten ein 0:2-Rückstand gegen DJK Blumenthal in einen 5:2-Sieg. Die Blumenthaler, TSV Nesse und die Leher Turnerschaft II schieden aus.

