Theodor-Meineke Turnier fällt aus

Foto: FuPa Lüneburg

Hiobsbotschaft für den TV Loxstedt und Fans des Budenzaubers: Das Theodor Meineke Turnier fällt in diesem Jahr aus.

Das traditionelle Hallenturnier des TV Loxstedt kann an diesem Wochenende nicht stattfinden. Der Landkreis hat aufgrund der Wetterprognose alle Sporthallen und Schulen gesperrt. Eine Verlegung auf einen anderen Termin scheint ausgeschlossen. Die Halle hat keine weiteren Kapazitäten und insgesamt 30 Teams zu einem anderen Termin einzuladen ist wohl unmöglich.

"Ich glaube nicht an eine Verschiebung. Zum einen bekommt man wahrscheinlich nicht mehr das Teilnehmerfeld zusammen und zum anderen sind die Hallenkapazitäten bei uns in Loxstedt ziemlich eng" so Loxstedts Fussballfachwart Florian Poppe. Er und sein Orgateam hatten in den vergangenen Monaten viel Arbeit in die Planung und Organisation gesteckt und müssen das Turnier mit einem weinenden Auge absagen.