– Foto: Heracles Almelo

Theo Vonk bleibt unvergessen - Eintracht Nordhorn nimmt Abschied

Wie der SV Eintracht Nordhorn auf seiner Website mitteilte, ist der frühere Trainer Theo Vonk am vergangenen Sonntag im Alter von 77 Jahren verstorben. Der Niederländer übernahm im Februar 2003 die Oberliga-Mannschaft am Heideweg, verbunden mit der großen Hoffnung, Eintracht zurück in die Regionalliga Nord zu führen. Vonk, der zuvor unter anderem bei Twente Enschede und im niederländischen Profifußball gearbeitet hatte, sollte mit seiner Erfahrung neuen Schwung in den Verein bringen.

Eine unvergessene Saison 2003/04 Seine erste Spielzeit in Nordhorn ging in die Vereinsgeschichte ein. Mit Akteuren wie Kenan Durmusoglu, Vincent Voshaar, Pascal de Vries und Torjäger Ruud ter Heide spielte Eintracht eine überragende Runde: 26 Siege, 82 Punkte und 90 Tore bedeuteten am Ende eine Bilanz, die in fast jeder anderen Saison zum Aufstieg gereicht hätte. Doch punktgleich mit den Amateuren des VfL Wolfsburg fehlten am Ende sieben Treffer in der Tordifferenz. Der sportliche Tiefschlag löste zugleich eine große Euphorie am Heideweg aus: Mehr als 900 Zuschauer kamen im Schnitt zu den Heimspielen.