Theo Tripler wechselt von Lengede nach Vorsfelde

– Foto: Thies Meyer

Der SSV Vorsfelde hat mit Theo Tripler einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom SV Lengede zum SSV und soll das Spiel der Vorsfelder künftig im Zentrum verstärken.

Trotz seines jungen Alters bringt Tripler bereits einiges an Erfahrung mit. In der aktuellen Saison stand der Mittelfeldspieler bereits 24-mal auf dem Platz und erzielte dabei vier Tore für den abgeschlagenen Absteiger.

Der SSV Vorsfelde beschreibt den Neuzugang als technisch versierten Spieler mit hohem Tempo, der das Mittelfeldspiel der Mannschaft bereichern soll. Da Vorsfelde zuletzt den Aufstieg quasi finalisieren konnte, macht Tripler in seiner dritten Herrensaison den dritten Schritt auch Ligatechnisch.